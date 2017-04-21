代码库部分
3D 移动平均指标 - MetaTrader 5脚本

Sergey Pavlov | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
example3D.mq5 (10.25 KB) 预览
\MQL5\Include\3D\
GM.mqh (3.77 KB) 预览
IGO.mqh (29.95 KB) 预览
USC.mqh (14.63 KB) 预览
在 MetaTrader 5 中演示三维可视化。

表面是由一系列的 iMA 指标生成的。表面显示在三维坐标系统中，

该坐标系统可以围绕垂直的 Z轴进行旋转，需要改变 X 或者 Y 轴的倾斜度。在Z轴上移动坐标的中心将能改变网格线的颜色：红色- 节点在XY平面上方，蓝色意思是在平面下方。

图 1. 3D 移动平均的演示

注意:
  • 3D表面的形成需要一些时间，
  • 选择最小的图表缩放度。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17183

