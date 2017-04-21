在 MetaTrader 5 中演示三维可视化。

表面是由一系列的 iMA 指标生成的。表面显示在三维坐标系统中，

该坐标系统可以围绕垂直的 Z轴进行旋转，需要改变 X 或者 Y 轴的倾斜度。在Z轴上移动坐标的中心将能改变网格线的颜色：红色- 节点在XY平面上方，蓝色意思是在平面下方。

图 1. 3D 移动平均的演示