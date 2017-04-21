请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在 MetaTrader 5 中演示三维可视化。
表面是由一系列的 iMA 指标生成的。表面显示在三维坐标系统中，
该坐标系统可以围绕垂直的 Z轴进行旋转，需要改变 X 或者 Y 轴的倾斜度。在Z轴上移动坐标的中心将能改变网格线的颜色：红色- 节点在XY平面上方，蓝色意思是在平面下方。
图 1. 3D 移动平均的演示注意:
- 3D表面的形成需要一些时间，
- 选择最小的图表缩放度。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17183
递归 (双重) 平滑随机震荡
递归 (双重) 平滑随机震荡 - 可以递归计算双重平滑随机震荡，直到深度15。随机震荡 RSI (OMA)
7种可能类型的RSI(oma)的随机震荡指标。
JK BullP AutoTrader
本EA交易使用了 iBullsPower (Bulls Power) 指标.Gandalf_PRO
本 EA 交易的创建来源是 "神经网络 - 从哪里开始进行研究".