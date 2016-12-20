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3D индикатор Moving Average - индикатор для MetaTrader 5
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Демонстрация возможностей трёхмерной визуализации в терминале MetaTrader 5.
Из серии индикаторов iMA формируется поверхность, которая отображается в трёхмерной системе координат.
Систему координат можно вращать вокруг вертикальной оси Z, изменяя угол наклона осей X или Y. Перемещение центра координат по оси Z приведёт к изменению окраски линий сетки: красный цвет — узлы выше плоскости XY, а синий — ниже.
Рис. 1. Демонстрация 3D индикатора Moving AverageСоветы:
- Для формирования 3D поверхности нужно какое-то время.
- Выберите минимальный масштаб графика.
Показывает важные параметры инструмента и счета.BigBarSound
Советник выдает звуковой сигнал и алерт при превышении определенного размера свечи.
В работе советника используются значения двух iMA (Moving Average, MA).Autotrade
Советник выставляет два отложенных ордера (BuyStop и SellStop) с указанным временем истечения.