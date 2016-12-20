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Индикаторы

3D индикатор Moving Average - индикатор для MetaTrader 5

Sergey Pavlov
Sergey Pavlov

Sergey Pavlov

4.8 (29)
1. Сделаю любой ваш советник прибыльным.
2. Проведу многофакторные исследования любого вашего индикатора и предложу прибыльную торговую стратегию для него.
10 статей 17 кодов 30 тем 1120 комментариев
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Просмотров:
4794
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
example3D.mq5 (10.25 KB) просмотр
\MQL5\Include\3D\
GM.mqh (3.77 KB) просмотр
IGO.mqh (29.95 KB) просмотр
USC.mqh (14.63 KB) просмотр
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Демонстрация возможностей трёхмерной визуализации в терминале MetaTrader 5.

Из серии индикаторов iMA формируется поверхность, которая отображается в трёхмерной системе координат.

Систему координат можно вращать вокруг вертикальной оси Z, изменяя угол наклона осей X или Y. Перемещение центра координат по оси Z приведёт к изменению окраски линий сетки: красный цвет — узлы выше плоскости XY, а синий — ниже.

Рис. 1. Демонстрация 3D индикатора Moving Average.

Рис. 1. Демонстрация 3D индикатора Moving Average

Советы:
  • Для формирования 3D поверхности нужно какое-то время.
  • Выберите минимальный масштаб графика.
ShowImportantParams ShowImportantParams

Показывает важные параметры инструмента и счета.

BigBarSound BigBarSound

Советник выдает звуковой сигнал и алерт при превышении определенного размера свечи.

2MA_4Level 2MA_4Level

В работе советника используются значения двух iMA (Moving Average, MA).

Autotrade Autotrade

Советник выставляет два отложенных ордера (BuyStop и SellStop) с указанным временем истечения.