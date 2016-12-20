Демонстрация возможностей трёхмерной визуализации в терминале MetaTrader 5.

Из серии индикаторов iMA формируется поверхность, которая отображается в трёхмерной системе координат.

Систему координат можно вращать вокруг вертикальной оси Z, изменяя угол наклона осей X или Y. Перемещение центра координат по оси Z приведёт к изменению окраски линий сетки: красный цвет — узлы выше плоскости XY, а синий — ниже.

Рис. 1. Демонстрация 3D индикатора Moving Average