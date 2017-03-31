無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MetaTrader 5での3次元視覚化の可能性を示すデモンストレーションです。
表面は一連のiMA指標を使用して生成されます。表面は3次元座標系で表示されます。
座標系はX軸またY軸の傾きを変更することによって、垂直の Z軸を中心に回転させることができます。Z軸に沿って座標の中心を移動するとグリッド線の色が変わります。赤はnodsがXY平面の上、青は下にあることを意味します。
図1 3D移動平均のデモンストレーション注意事項：
- 3D表面の形成には時間がかかります。
- 最小チャートスケールをご選択ください。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17183
