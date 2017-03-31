コードベースセクション
3D移動平均指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ

MetaTrader 5での3次元視覚化の可能性を示すデモンストレーションです。

表面は一連のiMA指標を使用して生成されます。表面は3次元座標系で表示されます。

座標系はX軸またY軸の傾きを変更することによって、垂直の Z軸を中心に回転させることができます。Z軸に沿って座標の中心を移動するとグリッド線の色が変わります。赤はnodsがXY平面の上、青は下にあることを意味します。

図1　3D移動平均のデモンストレーション

注意事項：
  • 3D表面の形成には時間がかかります。
  • 最小チャートスケールをご選択ください。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17183

