MetaTrader 5での3次元視覚化の可能性を示すデモンストレーションです。

表面は一連のiMA指標を使用して生成されます。表面は3次元座標系で表示されます。

座標系はX軸またY軸の傾きを変更することによって、垂直の Z軸を中心に回転させることができます。Z軸に沿って座標の中心を移動するとグリッド線の色が変わります。赤はnodsがXY平面の上、青は下にあることを意味します。

図1 3D移動平均のデモンストレーション