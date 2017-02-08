Se trata de uno de mis primeros indicadores que llevo sin usar desde hace tiempo. Sin embargo, he decidido colocarlo aquí, tal vez sea útil para alguien. Por cierto, este indicador fue utilizado en mi EA en el campeonato de Sistemas de trading automáticos de 2008, y se comportó bastante bien. Para MQL4 este código fue publicado en el año 2008.

Analizando conjuntamente los gráficos de precios y de tres indicadores (DCOS (autor DC2008) y BullsPower с BearsPower), noté una interesante regularidad: la reversa del precio ocurre con los mismos patrones en los indicadores. Como resultado, obtenemos un indicador (generador) de señales que muestra una posible dirección del movimiento del precio. Las señales se forman en la barra anterior, el color amarillo y azul indica en la venta y la compra, respectivamente. Además, los puntos rojos deben estar rodeados con un cuadrado, de lo contrario, la señal se considera no confirmada.

Fig. 1. Generador de señales DC signals





Consejos: