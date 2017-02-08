Autor de la idea — Roman Yushkin, autor del código mq5 — barabashkakvn .

La estrategia Forex “10 puntos con EURUSD” tiene una infinita cantidad de variaciones pareciendo en algo a la estrategia Session Breakout, y muchos traders profesionales trabajan con ella. Por eso, si la combinamos con una Gestión del Capital optima (Money Management), podemos conseguir bastante buenos resultados.

La esencia de la estrategia “10 puntos con EURUSD & GBPUSD” consiste en lo siguiente:

La estrategia se basa en las rupturas del precio máximo y el mínimo del día de trading anterior. La mayoría de los traders considera que si se rompe el nivel del máximo del día anterior, el precio irá hacia arriba, y viceversa para el mínimo.

A base de eso, normalmente estos dos extremos utilizan como las órdenes Stop Loss.



Por eso, si el precio ha roto el mínimo del día anterior, se activarán las Stop Loss, permitiendo que el movimiento del precio continúe durante algunos puntos más. Por tanto, lo mismo pasa con el máximo, sólo en dirección de la compra.

Sabiendo estos hechos, vamos a ganar si abrimos la operación de Compra con la ruptura del máximo del día anterior y la de Venta con la ruptura del mínimo del día anterior.



Pero debido a que hay otra categoría de los traders que utiliza los mismos dos puntos como los niveles de soporte y resistencia, el precio no siempre se mueve en la dirección de la ruptura del máximo y mínimo del día anterior. Por eso, hay necesidad de usar Stop Loss de tamaño fijo.













Nota:

Par de divisas recomendable: EURUSD

Las órdenes pendientes son válidas desde las 00:00 GMT hasta las 00:00 GMT del día siguiente.

1. Colocamos dos órdenes pendientes a las 00:00 GMT: 1 para Buy (por encima del máximo del día anterior + Spred) y 1 para Sell (por debajo del mínimo del día anterior - Spred)

.

2. Colocamos Take Profit — 250 pips.



3. Stop Loss de seguridad — 50 pips.



4. Una particularidad importante: hay que fijarse SÓLO en las primeras intersecciones del máximo y mínimo durante el día de trading (es decir, si las órdenes pendientes se cierran por Stop Loss o Take Profit, este día no ponemos más órdenes).

Consejos:

El riesgo debe ser de 2% a 5% del depósito para cada operación.