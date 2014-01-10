真实作者:

RedPlumSoft, Inc

本指标预测可能的反转点. EURUSD 图表显示了一个有趣的模式 - 在出现反转的前一段时间, 会出现如下特征的柱:

rate = (High - Low) / MathAbs(Close - Open) 显著大于 1; 最低点 (Low) 接触到通道底端 (可能价格上涨), 或最高点 (High) 接触到通道顶端 (可能价格下跌)



这些柱被简单称为 X-points. 本指标基于 xrate 参数寻找 X-points:

(rate >= xrate) && (High-Low) >= xsize && (Up-Dn)>= xminupdn

为了滤过错误信号, 指标会分析X-point之后的柱在预测方向上的移动, 以及柱的中心点和通道中心之间的相互关联.

指标输入参数:

input uint iper= 3 ; input double ixrate= 1.5 ; input uint ixsize= 5 ; input uint ixslope= 0 ; input uint ixminupdn= 10 ; input Hour1 ixhour1=H09; input Hour2 ixhour2=H_19; input uint ixindent= 15 ; input int Shift= 0 ;

指标可能会产生错误信号. 所以可能需要使用其他指标来做额外过滤, 或者把指标的信号做为创建与预测方向相反仓位的警告.

已经为信号增加了时间过滤. 默认情况下, 夜间信号会被忽略.

测试中发现了 ixndent 参数另外一个有趣的特点 - 它可以用于精确计算建仓时刻. 例如, 当价格高于箭头时建立卖出仓位或者相反. 它提供了一个局部极值的近似值.

本指标首先于2008年6月7日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

图 1. XPoints 指标