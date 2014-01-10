请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
RedPlumSoft, Inc
本指标预测可能的反转点. EURUSD 图表显示了一个有趣的模式 - 在出现反转的前一段时间, 会出现如下特征的柱:
- rate = (High - Low) / MathAbs(Close - Open) 显著大于 1;
- 最低点 (Low) 接触到通道底端 (可能价格上涨), 或最高点 (High) 接触到通道顶端 (可能价格下跌)
这些柱被简单称为 X-points. 本指标基于 xrate 参数寻找 X-points:
(rate >= xrate) && (High-Low) >= xsize && (Up-Dn)>= xminupdn
为了滤过错误信号, 指标会分析X-point之后的柱在预测方向上的移动, 以及柱的中心点和通道中心之间的相互关联.
指标输入参数:
//+-----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------------------+ input uint iper=3; // 创建通道周期数 input double ixrate=1.5; // 最小关联 input uint ixsize=5; // 最小柱高点数 (High-Low) input uint ixslope=0; // 下一个柱的最小增量点数 input uint ixminupdn=10; // 通道最小宽度点数 input Hour1 ixhour1=H09; // 允许产生信号的最小小时 input Hour2 ixhour2=H_19; // 允许产生信号的最大小时 input uint ixindent=15; // 信号在图表上的转换点数 input int Shift=0; // 指标水平转换柱数
指标可能会产生错误信号. 所以可能需要使用其他指标来做额外过滤, 或者把指标的信号做为创建与预测方向相反仓位的警告.
已经为信号增加了时间过滤. 默认情况下, 夜间信号会被忽略.
测试中发现了 ixndent 参数另外一个有趣的特点 - 它可以用于精确计算建仓时刻. 例如, 当价格高于箭头时建立卖出仓位或者相反. 它提供了一个局部极值的近似值.
本指标首先于2008年6月7日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
图 1. XPoints 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1716
