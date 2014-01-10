代码库部分
XPoints - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1982
(23)
xpoints.mq5 (24.12 KB)
真实作者:

RedPlumSoft, Inc

本指标预测可能的反转点. EURUSD 图表显示了一个有趣的模式 - 在出现反转的前一段时间, 会出现如下特征的柱:

  1. rate = (High - Low) / MathAbs(Close - Open) 显著大于 1;
  2. 最低点 (Low) 接触到通道底端 (可能价格上涨), 或最高点 (High) 接触到通道顶端 (可能价格下跌)

这些柱被简单称为 X-points. 本指标基于 xrate 参数寻找 X-points:

(rate >= xrate) && (High-Low) >= xsize && (Up-Dn)>= xminupdn

为了滤过错误信号, 指标会分析X-point之后的柱在预测方向上的移动, 以及柱的中心点和通道中心之间的相互关联.

指标输入参数:

//+-----------------------------------------------+
//|  指标输入参数                                   |
//+-----------------------------------------------+
input uint   iper=3;        // 创建通道周期数
input double ixrate=1.5;    // 最小关联
input uint   ixsize=5;      // 最小柱高点数 (High-Low)
input uint   ixslope=0;     // 下一个柱的最小增量点数
input uint   ixminupdn=10;  // 通道最小宽度点数

input Hour1  ixhour1=H09;   // 允许产生信号的最小小时
input Hour2  ixhour2=H_19;  // 允许产生信号的最大小时
input uint   ixindent=15;   // 信号在图表上的转换点数

input int    Shift=0;       // 指标水平转换柱数

指标可能会产生错误信号. 所以可能需要使用其他指标来做额外过滤, 或者把指标的信号做为创建与预测方向相反仓位的警告.

已经为信号增加了时间过滤. 默认情况下, 夜间信号会被忽略.

测试中发现了 ixndent 参数另外一个有趣的特点 - 它可以用于精确计算建仓时刻. 例如, 当价格高于箭头时建立卖出仓位或者相反. 它提供了一个局部极值的近似值.

本指标首先于2008年6月7日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中. 

图 1. XPoints 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1716

