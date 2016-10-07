私たちのファンページに参加してください
XPoints - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
RedPlumSoft, Inc
この指標は可能な反転ポイントを予期します。EURUSDのチャートは興味深いパターンを表示します。反転の少し前に、以下の特徴を備えたバーが見られます。
- rate = (High - Low) / MathAbs(Close - Open) が1よりはるかに大きい。
- 最低点（安値）がチャネルの底を触れる（可能な価格上昇）、または最高点（高値）がチャネルの最上部を触れる（可能な価格下降）。
これらのバーは、従来「Xポイント」と呼ばれていますこの指標は、xrateパラメータに基づいてX-ポイントを検索します。
(rate >= xrate) && (High-Low) >= xsize && (Up-Dn)>= xminupdn
指標は、偽シグナルをフィルタリングするために、予測方向への価格の動きでX-ポイントの後にくるバーだけでなく、チャネルの中心点とお互いに相対したバーの中心点の位置を解析します。
指標の入力パラメータ：
//+-----------------------------------------------+ //| 指標入力パラメータ | //+-----------------------------------------------+ input uint iper=3; // チャネル構築期間 input double ixrate=1.5; // 最小関係 input uint ixsize=5; // ポイント単位でのバーの高さの最小値 (High-Low) input uint ixslope=0; // ポイント単位での次のバーの増加の最小値 input uint ixminupdn=10; // ポイント単位でのチャネル幅の最小値 input Hour1 ixhour1=H09; // シグナルが可能な一番初めの時間 input Hour2 ixhour2=H_19; // シグナルが可能な一番最後の時間< input uint ixindent=15; // ポイント単位でのシグナルのチャートからのシフト input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト
指標は偽シグナルを生成する可能性があります。したがって、他の指標を使用して追加のフィルタリングを適用するか、指標を予測と矛盾してポジションを急に開けることに対する警告として使うことが必要です。
シグナルの時間フィルタリングが追加されました。夜間のシグナルはデフォルトで無視されます。
検証はixndentパラメータの別の興味深い特徴を明らかにしました。 それはポジションを開く瞬間を 正確に計算するために使用することができます。例えば、ショートポジションは価格が矢印を上回る場合に開き、その逆も本当です。これで、ポジションを開く位置を局所的極値の点で近似することができます。<分節0769>
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年6月7日に公開されました。
図1 XPoints指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1716
