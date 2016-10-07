コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

XPoints - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1077
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
xpoints.mq5 (12.87 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

RedPlumSoft, Inc

この指標は可能な反転ポイントを予期します。EURUSDのチャートは興味深いパターンを表示します。反転の少し前に、以下の特徴を備えたバーが見られます。

  1. rate = (High - Low) / MathAbs(Close - Open) が1よりはるかに大きい。
  2. 最低点（安値）がチャネルの底を触れる（可能な価格上昇）、または最高点（高値）がチャネルの最上部を触れる（可能な価格下降）。

これらのバーは、従来「Xポイント」と呼ばれていますこの指標は、xrateパラメータに基づいてX-ポイントを検索します。

(rate >= xrate) && (High-Low) >= xsize && (Up-Dn)>= xminupdn

指標は、偽シグナルをフィルタリングするために、予測方向への価格の動きでX-ポイントの後にくるバーだけでなく、チャネルの中心点とお互いに相対したバーの中心点の位置を解析します。

指標の入力パラメータ：

//+-----------------------------------------------+
//|  指標入力パラメータ                   |
//+-----------------------------------------------+
input uint   iper=3;        // チャネル構築期間
input double ixrate=1.5;    // 最小関係
input uint   ixsize=5;      // ポイント単位でのバーの高さの最小値 (High-Low) 
input uint   ixslope=0;     // ポイント単位での次のバーの増加の最小値
input uint   ixminupdn=10;  // ポイント単位でのチャネル幅の最小値

input Hour1  ixhour1=H09;   // シグナルが可能な一番初めの時間
input Hour2  ixhour2=H_19;  // シグナルが可能な一番最後の時間<
input uint   ixindent=15;   // ポイント単位でのシグナルのチャートからのシフト

input int    Shift=0;       // バー単位での指標の横シフト

指標は偽シグナルを生成する可能性があります。したがって、他の指標を使用して追加のフィルタリングを適用するか、指標を予測と矛盾してポジションを急に開けることに対する警告として使うことが必要です。

シグナルの時間フィルタリングが追加されました。夜間のシグナルはデフォルトで無視されます。

検証はixndentパラメータの別の興味深い特徴を明らかにしました。 それはポジションを開く瞬間を 正確に計算するために使用することができます。例えば、ショートポジションは価格が矢印を上回る場合に開き、その逆も本当です。これで、ポジションを開く位置を局所的極値の点で近似することができます。<分節0769>

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年6月7日に公開されました。 

図1　XPoints指標

図1　XPoints指標

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1716

Adaptive to TF SMA Adaptive to TF SMA

MAは時間枠内に変更があると自動的に期間を再計算します。

prusax prusax

この指標は、ローソク足の方向に応じてバーの一にの色を塗ります。

PLdot PLdot

最も単純な移動平均のような指標

MVV_LinearRegression MVV_LinearRegression

支持と抵抗のレベルをもつ標準線形回帰チャネル