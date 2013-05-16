Реальный автор:

RedPlumSoft, Inc

Индикатор, который прогнозирует возможные точки разворота. На графике EURUSD просматривается интересная закономерность - за некоторое время до разворота цен возникают бары, у которых:

соотношение rate = (High - Low) / MathAbs(Close - Open) заметно больше 1; нижняя точка (Low) касается нижней границы канала (возможен рост цен) или верхняя точка (High) касается верхней границы канала (возможно падение цен)



Такие бары условно названы X-points. Индикатор ищет X-points по параметру xrate:

(rate >= xrate) && (High-Low) >= xsize && (Up-Dn)>= xminupdn

Для фильтровки ложных сигналов анализируется бар, следующий за X-point на предмет хотя бы небольшого движения цены в сторону прогноза, а также положение средних точек баров относительно середины канала и друг друга.

Входные параметры индикатора:

input uint iper= 3 ; input double ixrate= 1.5 ; input uint ixsize= 5 ; input uint ixslope= 0 ; input uint ixminupdn= 10 ; input Hour1 ixhour1=H09; input Hour2 ixhour2=H_19; input uint ixindent= 15 ; input int Shift= 0 ;

Не исключено, что индикатор может подавать ложные сигналы. Поэтому нужно использовать дополнительное фильтрование другими индикаторами, или же рассматривать сигналы индикатора как предостережения от поспешного открытия позиций, которые противонаправлены прогнозу.

Добавлена фильтрация сигналов по времени. По умолчанию ночные сигналы игнорируются.

В процессе тестирования выявилась еще одна интересная особенность параметра ixndent - его можно применять для аккуратного вычисления момента открытия. Например, открывать короткие позиции когда цена выше стрелки и наоборот, что обеспечивает приближение открытия к точке локального экстремума.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 07.06.2008.

Рис.1 Индикатор XPoints