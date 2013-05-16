Ставь лайки и следи за новостями
XPoints - индикатор для MetaTrader 5
- 5177
Реальный автор:
RedPlumSoft, Inc
Индикатор, который прогнозирует возможные точки разворота. На графике EURUSD просматривается интересная закономерность - за некоторое время до разворота цен возникают бары, у которых:
- соотношение rate = (High - Low) / MathAbs(Close - Open) заметно больше 1;
- нижняя точка (Low) касается нижней границы канала (возможен рост цен) или верхняя точка (High) касается верхней границы канала (возможно падение цен)
Такие бары условно названы X-points. Индикатор ищет X-points по параметру xrate:
(rate >= xrate) && (High-Low) >= xsize && (Up-Dn)>= xminupdn
Для фильтровки ложных сигналов анализируется бар, следующий за X-point на предмет хотя бы небольшого движения цены в сторону прогноза, а также положение средних точек баров относительно середины канала и друг друга.
Входные параметры индикатора:
//+-----------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------------------+ input uint iper=3; // период построения канала input double ixrate=1.5; // минимальное соотношение input uint ixsize=5; // минимальная высота бара (High-Low) в пунктах input uint ixslope=0; // минимальный прирост следующего бара в пунктах input uint ixminupdn=10; // минимальная толщина канала в пунктах input Hour1 ixhour1=H09; // минимальный час, с которого разрешены сигналы (включительно) input Hour2 ixhour2=H_19; // максимальный час, до которого разрешены сигналы (включительно) input uint ixindent=15; // отступ сигнала от графика в пунктах input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Не исключено, что индикатор может подавать ложные сигналы. Поэтому нужно использовать дополнительное фильтрование другими индикаторами, или же рассматривать сигналы индикатора как предостережения от поспешного открытия позиций, которые противонаправлены прогнозу.
Добавлена фильтрация сигналов по времени. По умолчанию ночные сигналы игнорируются.
В процессе тестирования выявилась еще одна интересная особенность параметра ixndent - его можно применять для аккуратного вычисления момента открытия. Например, открывать короткие позиции когда цена выше стрелки и наоборот, что обеспечивает приближение открытия к точке локального экстремума.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 07.06.2008.
Рис.1 Индикатор XPoints
