CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

XPoints - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5177
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

RedPlumSoft, Inc

Индикатор, который прогнозирует возможные точки разворота. На графике EURUSD просматривается интересная закономерность - за некоторое время до разворота цен возникают бары, у которых:

  1. соотношение rate = (High - Low) / MathAbs(Close - Open) заметно больше 1;
  2. нижняя точка (Low) касается нижней границы канала (возможен рост цен) или верхняя точка (High) касается верхней границы канала (возможно падение цен)

Такие бары условно названы X-points. Индикатор ищет X-points по параметру xrate:

(rate >= xrate) && (High-Low) >= xsize && (Up-Dn)>= xminupdn

Для фильтровки ложных сигналов анализируется бар, следующий за X-point на предмет хотя бы небольшого движения цены в сторону прогноза, а также положение средних точек баров относительно середины канала и друг друга.

Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА                 |
//+-----------------------------------------------+
input uint   iper=3;        // период построения канала
input double ixrate=1.5;    // минимальное соотношение
input uint   ixsize=5;      // минимальная высота бара (High-Low) в пунктах
input uint   ixslope=0;     // минимальный прирост следующего бара в пунктах
input uint   ixminupdn=10;  // минимальная толщина канала в пунктах

input Hour1  ixhour1=H09;   // минимальный час, с которого разрешены сигналы (включительно)
input Hour2  ixhour2=H_19;  // максимальный час, до которого разрешены сигналы (включительно)
input uint   ixindent=15;   // отступ сигнала от графика в пунктах

input int    Shift=0;       // сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Не исключено, что индикатор может подавать ложные сигналы. Поэтому нужно использовать дополнительное фильтрование другими индикаторами, или же рассматривать сигналы индикатора как предостережения от поспешного открытия позиций, которые противонаправлены прогнозу.

Добавлена фильтрация сигналов по времени. По умолчанию ночные сигналы игнорируются.

В процессе тестирования выявилась еще одна интересная особенность параметра ixndent - его можно применять для аккуратного вычисления момента открытия. Например, открывать короткие позиции когда цена выше стрелки и наоборот, что обеспечивает приближение открытия к точке локального экстремума.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 07.06.2008. 

Рис.1 Индикатор XPoints

Рис.1 Индикатор XPoints

 

PLdot PLdot

Простейший мувингообразный индикатор

SignalTable SignalTable

Оригинальный индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу с трёх индикаторов, расположенных на девяти таймфреймах

Triggerlines Shift Modified Triggerlines Shift Modified

Простой трендовый индикатор в виде цветного облака

MVV_LinearRegression MVV_LinearRegression

Стандартный канал линейной регрессии с уровнями поддержки и сопротивления