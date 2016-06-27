CodeBaseKategorien
XPoints - Indikator für den MetaTrader 5

Wirklicher Autor:

RedPlumSoft, Inc

Der Indikator prognostiziert mögliche Umkehrpunkte. Der EURUSD Chart zeigt interessante Muster - einige Zeit vor einer Preisumkehr, es gibt Bars mit folgenden Kennzeichen:

  1. rate = (High - Low) / MathAbs(Close - Open) ist deutlich größer als 1;
  2. der niedrigste Punkt (Low) berührt den unteren Kanal (möglicher Preisanstieg), oder der höchsten Punkt (High) berührt den oberen Kanals (Preisrückgang)

Diese Bars wenden üblicherweise als "X-points" bezeichnet. Der Indikator findet die "X-points" mittels der xrate-Parameter:

(rate >= xrate) && (High-Low) >= xsize && (Up-Dn)>= xminupdn

Um falsche Signale herauszufiltern, analysiert der Indikator die dem "X-point" folgende Bar in der angenommenen Richtung, sowie die Position der Mittelpunkte der Bars relativ zur Mitte des Kanals und zum jeweils anderen.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

//+-----------------------------------------------+
//|  INDIKATOR EINGABEPARAMETER                   |
//+-----------------------------------------------+
input uint   iper=3;        // Periodenlänge für den Kanal
input double ixrate=1.5;    // Minimalverhältnis
input uint   ixsize=5;      // Mindestlänge der Bar (High-Low) in Points
input uint   ixslope=0;     // Mindestzuwachs der nächsten Bar in Points
input uint   ixminupdn=10;  // Mindestweite des Kanals in Points

input Hour1  ixhour1=H09;   // Frühste Stunde, ab der Signale erlaubt werden sind
input Hour2  ixhour2=H_19;  // Letzte Stunde, bis zu der Signale erlaubt sind
input uint   ixindent=15;   // Versatz des Signals auf dem Chart in Points

input int    Shift=0;       // Horizontaler Versatz des Indikators in Bars

Es ist möglich, dass der Indikator falschen Signale erzeugt. Deshalb ist es notwendig, andere Indikatoren als zusätzliche Filter zu verwenden, oder die Signale des Indikators als Warnung vor einer zu frühen Positionseröffnung entgegen seiner Prognose aufzufassen.

Ergänzt ein Zeitfilter der Signale. Standardmäßig werden die Nacht-Signale ignoriert.

Der Test ergab ein weiteres Interessantes Merkmal des Parameters ixndent - er kann für die Berechnung des genauen Eröffnungsmomentes verwendet werden. Zum Beispiel eröffnen sie eine Verkauf-Positionen, wenn der Preis über dem Pfeil steigt und umgekehrt, es ist eine Näherung der Eröffnung an den Punkt des lokalen Extremums.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 07.06.2008. 

Bild 1. Der Indikator XPoints

Bild 1. Der Indikator XPoints

 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1716

