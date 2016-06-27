Wirklicher Autor:

RedPlumSoft, Inc

Der Indikator prognostiziert mögliche Umkehrpunkte. Der EURUSD Chart zeigt interessante Muster - einige Zeit vor einer Preisumkehr, es gibt Bars mit folgenden Kennzeichen:

rate = (High - Low) / MathAbs(Close - Open) ist deutlich größer als 1; der niedrigste Punkt (Low) berührt den unteren Kanal (möglicher Preisanstieg), oder der höchsten Punkt (High) berührt den oberen Kanals (Preisrückgang)



Diese Bars wenden üblicherweise als "X-points" bezeichnet. Der Indikator findet die "X-points" mittels der xrate-Parameter:

(rate >= xrate) && (High-Low) >= xsize && (Up-Dn)>= xminupdn

Um falsche Signale herauszufiltern, analysiert der Indikator die dem "X-point" folgende Bar in der angenommenen Richtung, sowie die Position der Mittelpunkte der Bars relativ zur Mitte des Kanals und zum jeweils anderen.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

input uint iper= 3 ; input double ixrate= 1.5 ; input uint ixsize= 5 ; input uint ixslope= 0 ; input uint ixminupdn= 10 ; input Hour1 ixhour1=H09; input Hour2 ixhour2=H_19; input uint ixindent= 15 ; input int Shift= 0 ;

Es ist möglich, dass der Indikator falschen Signale erzeugt. Deshalb ist es notwendig, andere Indikatoren als zusätzliche Filter zu verwenden, oder die Signale des Indikators als Warnung vor einer zu frühen Positionseröffnung entgegen seiner Prognose aufzufassen.

Ergänzt ein Zeitfilter der Signale. Standardmäßig werden die Nacht-Signale ignoriert.

Der Test ergab ein weiteres Interessantes Merkmal des Parameters ixndent - er kann für die Berechnung des genauen Eröffnungsmomentes verwendet werden. Zum Beispiel eröffnen sie eine Verkauf-Positionen, wenn der Preis über dem Pfeil steigt und umgekehrt, es ist eine Näherung der Eröffnung an den Punkt des lokalen Extremums.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 07.06.2008.

Bild 1. Der Indikator XPoints