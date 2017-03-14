この指標は、2つの適応型ラグアール値を「トレンド」表示に結合します。

これは、（新タイプの低遅延平滑化を使用した）新タイプ適応型ラゲールフィルタを計算に使用しています。

トレンド（およびアラートと色）は、ラゲールの主要な値とそのシグナル値の相対的な位置に依存します。シグナル値が<= 1になるように選択すると、これは単純な適応型ラゲールフィルタと同じように動作します。したがって、この指標は実際には2イン1です。いつものように、それは既に多時間枠です。





