適応ラゲールフィルタトレンド - MetaTrader 5のためのインディケータ
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標は、2つの適応型ラグアール値を「トレンド」表示に結合します。
これは、（新タイプの低遅延平滑化を使用した）新タイプ適応型ラゲールフィルタを計算に使用しています。
トレンド（およびアラートと色）は、ラゲールの主要な値とそのシグナル値の相対的な位置に依存します。シグナル値が<= 1になるように選択すると、これは単純な適応型ラゲールフィルタと同じように動作します。したがって、この指標は実際には2イン1です。いつものように、それは既に多時間枠です。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17159
