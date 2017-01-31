Этот индикатор совмещает два адаптивных значения Лягерра в отображении тренда.

Для расчетов используется новейшая версия адаптивного фильтра Лягерра (с новым типом сглаживания, который дает минимальное запаздывание).

Тренд (а значит, и изменение цвета, и алерты) зависит от того, как соотносится текущее значение фильтра Лягерра и сигнальное значение. Если вы выбираете сигнальное значение <= 1, то индикатор будет вести себя точно так же, как обычный адаптивный фильтр Лягерра. Таким образом, это два индикатора в одном. Как обычно, версия уже оснащена свойством мультитаймфрейма.





