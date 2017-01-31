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Adaptive Laguerre filter trend - индикатор для MetaTrader 5
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Этот индикатор совмещает два адаптивных значения Лягерра в отображении тренда.
Для расчетов используется новейшая версия адаптивного фильтра Лягерра (с новым типом сглаживания, который дает минимальное запаздывание).
Тренд (а значит, и изменение цвета, и алерты) зависит от того, как соотносится текущее значение фильтра Лягерра и сигнальное значение. Если вы выбираете сигнальное значение <= 1, то индикатор будет вести себя точно так же, как обычный адаптивный фильтр Лягерра. Таким образом, это два индикатора в одном. Как обычно, версия уже оснащена свойством мультитаймфрейма.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17159
Эта версия может использовать одну из 4 основных скользящих средних для сглаживания.Adaptive Laguerre filter 2
Новейшая версия адаптивного фильтра Лягерра.
Новая версия неперерисовывающегося индикатора Step Stochastic.Stochastic RSI (OMA)
Стохастик от 7 возможных типов RSI (OMA).