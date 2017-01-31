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Индикаторы

Adaptive Laguerre filter trend - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
3467
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
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Этот индикатор совмещает два адаптивных значения Лягерра в отображении тренда.

Для расчетов используется новейшая версия адаптивного фильтра Лягерра (с новым типом сглаживания, который дает минимальное запаздывание).

Тренд (а значит, и изменение цвета, и алерты) зависит от того, как соотносится текущее значение фильтра Лягерра и сигнальное значение. Если вы выбираете сигнальное значение <= 1, то индикатор будет вести себя точно так же, как обычный адаптивный фильтр Лягерра. Таким образом, это два индикатора в одном. Как обычно, версия уже оснащена свойством мультитаймфрейма.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17159

Smoothed repulse Smoothed repulse

Эта версия может использовать одну из 4 основных скользящих средних для сглаживания.

Adaptive Laguerre filter 2 Adaptive Laguerre filter 2

Новейшая версия адаптивного фильтра Лягерра.

Step stochastic 2 Step stochastic 2

Новая версия неперерисовывающегося индикатора Step Stochastic.

Stochastic RSI (OMA) Stochastic RSI (OMA)

Стохастик от 7 возможных типов RSI (OMA).