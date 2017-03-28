Der Indikator vereint zwei adaptive Laguerre in einer Trendanzeige.

Er verwendet die neueste Version des Adaptive Laguerre Filters (mit der neuesten Art der "Low-Lag-Glättung").

Trend (so wie die Hinweisgebung und Farbgebung) hängt von der relativen Position des Laguerre zu seiner Signallinie ab. Wählen Sie für die Signallinie einen Wert <= 1, verhält er sich wie der normale adaptive Laguerre Filter, daher ist er eigentlich ein zwei-in-einem Indikator. Wie üblich ist auch er multi-zeitrahmenfähig





