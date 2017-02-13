CodeBaseSeções
Indicadores

Adaptive Laguerre filter trend - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Visualizações:
1663
Avaliação:
(26)
Publicado:
Este indicador combina dois valores adaptativos Laguerre na exibição de tendência.

Para cálculos, é usada a última versão do filtro adaptativo Laguerre (com um novo tipo de suavização que produz o mínimo atraso).

A tendência (e, portanto, a mudança de cor e alertas) depende de como correlaciona o valor atual do filtro Laguerre com o valor do sinal. Se você escolher o valor de sinal <= 1, o indicador irá se comportar exatamente da mesma maneira como o filtro adaptativo Laguerre convencional. Assim, trata-se de dois indicadores num só. Como de costume, a versão já está equipada com o recurso multi-timeframe.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17159

Step stochastic 2 Step stochastic 2

Nova versão do indicador Step Stochastic que não se plota novamente.

Stochastic RSI (OMA) Stochastic RSI (OMA)

Estocástico a partir de 7 possíveis tipos de RSI (OMA).

Smoothed repulse Smoothed repulse

Esta versão pode usar uma das 4 principais médias móveis para suavizar.

Adaptive Laguerre filter 2 Adaptive Laguerre filter 2

Versão mais recente do filtro adaptativo Laguerre.