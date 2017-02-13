Participe de nossa página de fãs
Adaptive Laguerre filter trend - indicador para MetaTrader 5
Este indicador combina dois valores adaptativos Laguerre na exibição de tendência.
Para cálculos, é usada a última versão do filtro adaptativo Laguerre (com um novo tipo de suavização que produz o mínimo atraso).
A tendência (e, portanto, a mudança de cor e alertas) depende de como correlaciona o valor atual do filtro Laguerre com o valor do sinal. Se você escolher o valor de sinal <= 1, o indicador irá se comportar exatamente da mesma maneira como o filtro adaptativo Laguerre convencional. Assim, trata-se de dois indicadores num só. Como de costume, a versão já está equipada com o recurso multi-timeframe.
