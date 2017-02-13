CodeBaseSeções
Mladen Rakic
O indicador NEMA trata-se de uma derivada a partir da EMA, ele calcula a EMA da profundidade arbitrária.

O NEMA pode colocar as derivadas conhecidas a partir da EMA : EMA, DEMA, TEMA, ... DecEMA, ... e assim por diante, até o nível de profundidade 50 (pode ter qualquer nome)

Algumas profundidades bem conhecidas:

  • 1 -> EMA
  • 2 -> DEMA
  • 3 -> TEMA
  • ....
  • 10 -> DecEMA
  • ....
  • 50 -> profundidade máxima a ser calculada por este indicador.

Se a profundidade for definida como 1, a NEMA será semelhante com a EMA. Para a profundidade 2, ela é semelhante com a DEMA, para a profundidade 3, a TEMA e assim por diante, até a profundidade 50. Em qualquer caso, as profundidades superiores a 40 - por causa do método de cálculo - perdem muita precisão e, ao contrário das profundidades menores, devem ser usadas com precaução. Além disso, ao contrário da EMA (e DEMA e TEMA...), este indicador permite calcular períodos fracionários (não há nenhuma razão que regule o uso de períodos de liquidação inteiros para a EMA de indicadores semelhantes).

Na imagem, são exibidos os três primeiros períodos (EMA, DEMA e TEMA).



