Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Nema - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1805
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador NEMA trata-se de uma derivada a partir da EMA, ele calcula a EMA da profundidade arbitrária.
O NEMA pode colocar as derivadas conhecidas a partir da EMA : EMA, DEMA, TEMA, ... DecEMA, ... e assim por diante, até o nível de profundidade 50 (pode ter qualquer nome)
Algumas profundidades bem conhecidas:
- 1 -> EMA
- 2 -> DEMA
- 3 -> TEMA
- ....
- 10 -> DecEMA
- ....
- 50 -> profundidade máxima a ser calculada por este indicador.
Se a profundidade for definida como 1, a NEMA será semelhante com a EMA. Para a profundidade 2, ela é semelhante com a DEMA, para a profundidade 3, a TEMA e assim por diante, até a profundidade 50. Em qualquer caso, as profundidades superiores a 40 - por causa do método de cálculo - perdem muita precisão e, ao contrário das profundidades menores, devem ser usadas com precaução. Além disso, ao contrário da EMA (e DEMA e TEMA...), este indicador permite calcular períodos fracionários (não há nenhuma razão que regule o uso de períodos de liquidação inteiros para a EMA de indicadores semelhantes).
Na imagem, são exibidos os três primeiros períodos (EMA, DEMA e TEMA).
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17140
MACD calculada usando a NEMA.Adaptive Laguerre filter 2
Versão mais recente do filtro adaptativo Laguerre.
ExpBuySellSide — expert advisor para MetaTrader 5 Expert com base nos indicadores ATRStops expert e StepUpDown.Velas de correlação
Plotagem de correlações (segundo as correlações de Spearman ou Pearson) sob a forma de velas