El indicador combina la (auto)correlación de rango de 4 precios en un solo ejemplar.

En lugar de usar solo un precio, el indicador utiliza los 4 precios estándar (OHLC), calcula su (auto)correlación, y presenta los resultados unificados en un solo instrumento. El color de las velas ("tendencias") se define dependiendo de la correlación entre los precios open y close. Los dos precios restantes (máximo y mínimo) son buenos indicadores de la volatilidad actual, su presencia o ausencia.



Los tipos de correlación soportados por el indicador son la correlación de Spearman y Pearson. A pesar del hecho de que son similares, las diferencias pueden ser importantes, y yo aconsejaría experimentar para encontrar la opción adecuada para su estilo de comercio. Por defecto, la longitud de los cálculos se establece en un uso "orientado a tendencias" raro. Para obtener una respuesta rápida (como para el indicador de impulsos), ponga el periodo en el valor mínimo.







A diferencia de la correlación de rango, "fila" en este indicador no significa lo mismo, la correlación se aplica a los datos independientes de datos (precios, valores ...). En este caso, el indicador se vuelve cada vez más de tendencia o impulsivo y se debe utilizar en consecuencia.

