NEMA Indikator - berechnet EMAs mit beliebiger "Tiefe" (Ableger).



Nema berechnet alle bekannten Variationen (Ableger) von EMA : EMA, DEMA, TEMA, ... DecEMA, ... und so weiter bis zu einer "Tiefe" von 50 (wie immer Sie das nenne wollen) Einige bekannte "Tiefen": 1 -> EMA

2 -> DEMA

3 -> TEMA

....

10 -> DecEMA

....

50 -> die maximale "Tiefe", die der Indikator berechnen kann.



Ist die "Tiefe" 1 ist der NEMA gleich dem EMA, bei der Tiefe 2 ist DEMA, bei 3 ist er der TEMA und so weiter... bis 50. Auf jedenfalls verlieren "Tiefen" über 40 — wegen der internen Berechnung — zu viel an Präzision sollten, anders als die kleineren "Tiefen" mit besonderer Vorsicht genossen werden. Weiters, als Variante des EMA (und DEMA and TEMA...) rechnet dieser Indikator auch mit partiellen Periodenlängen (es gibt keinen Grund, warum irgendein EMA ganze Zahlen verwenden muss)

Im Beispiel unten sehen Sie die ersten 3 (EMA, DEMA and TEMA) mit den Standardeinstellungen und den "Tiefen" von 1, 2 und 3.







