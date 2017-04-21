NEMA 指标 - 计算了任意"深度"的 EMA 。



Nema 可以计算所有已知的 EMA 种类: EMA, DEMA, TEMA, ... DecEMA, ... 等等, "等级" 或者 "深度" 可以达到50 (不管名称如何) 一些已知的深度 : 1 -> EMA

2 -> DEMA

3 -> TEMA

....

10 -> DecEMA

....

50 -> 本指标可以计算的最大深度



如果深度设为 1, NEMA 就等于 EMA, 对于深度 2 它就等于 DEMA, 对于深度 3 它就等于 TEMA 并依次类推 ..., 直到深度 50. 在任何情况下，超过40的深度 — 因为内部计算的原因，会损失很多精度并且和较低深度不一样，使用的时候应该特别小心可能反转。另外，因为从 EMA (以及 DEMA 以及 TEMA...)有偏差，本指标可以使用分数周期数来计算 (没有必要和任何 EMA-类型的指标那样只使用整数周期数来计算)。

在例子图片中，前三个 (EMA, DEMA 和 TEMA) 使用了默认参数，只是深度设为 1, 2 和 3。







