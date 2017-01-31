Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Nema - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2040
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор NEMA — производная от EMA, рассчитывает ЕМА произвольной глубины.
Nema может рассчитывать все известные производные от EMA : EMA, DEMA, TEMA, ... DecEMA, ... и тому подобные до уровня глубины 50 (может иметь любое имя)
Некоторые известные глубины :
- 1 -> EMA
- 2 -> DEMA
- 3 -> TEMA
- ....
- 10 -> DecEMA
- ....
- 50 -> максимальная глубина, рассчитываемая данным индикатором.
Если глубина установлена на значение 1, NEMA аналогична EMA. Для глубины 2 она аналогична DEMA, для глубины 3 — TEMA и так далее, до глубины 50. В любом случае, глубины выше 40 из-за применяемого способа расчета теряют слишком много в точности и, в отличие от меньших глубин, должны использоваться с особой осторожностью. Также, в отличие от EMA (и DEMA и TEMA...), этот индикатор позволяет рассчитывать и дробные периоды (нет никаких причин, регламентирующих только использование целочисленных расчетных периодов для ЕМА-подобных индикаторов).
На картинке отображены первые три периода (EMA, DEMA и TEMA).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17140
ExpBuySellSide — советник для MetaTrader 5 Expert на основе индикаторов ATRStops и StepUpDown.Свечи корреляции
Отрисовка корреляций (по Спирмену или ранговая (авто)корреляция Пирсона) в виде свечей
MACD, рассчитанная с использованием NEMA.Adaptive Laguerre filter 2
Новейшая версия адаптивного фильтра Лягерра.