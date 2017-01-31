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Индикаторы

Nema - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2040
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
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Индикатор NEMA — производная от EMA, рассчитывает ЕМА произвольной глубины.

Nema может рассчитывать все известные производные от EMA : EMA, DEMA, TEMA, ... DecEMA, ... и тому подобные до уровня глубины 50 (может иметь любое имя)

Некоторые известные глубины :

  • 1 -> EMA
  • 2 -> DEMA
  • 3 -> TEMA
  • ....
  • 10 -> DecEMA
  • ....
  • 50 -> максимальная глубина, рассчитываемая данным индикатором.

Если глубина установлена на значение 1, NEMA аналогична EMA. Для глубины 2 она аналогична DEMA, для глубины 3 — TEMA и так далее, до глубины 50. В любом случае, глубины выше 40 из-за применяемого способа расчета теряют слишком много в точности и, в отличие от меньших глубин, должны использоваться с особой осторожностью. Также, в отличие от EMA (и DEMA и TEMA...), этот индикатор позволяет рассчитывать и дробные периоды (нет никаких причин, регламентирующих только использование целочисленных расчетных периодов для ЕМА-подобных индикаторов).

На картинке отображены первые три периода (EMA, DEMA и TEMA).



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17140

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