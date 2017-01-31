Индикатор NEMA — производная от EMA, рассчитывает ЕМА произвольной глубины.



Nema может рассчитывать все известные производные от EMA : EMA, DEMA, TEMA, ... DecEMA, ... и тому подобные до уровня глубины 50 (может иметь любое имя) Некоторые известные глубины : 1 -> EMA

2 -> DEMA

3 -> TEMA

....

10 -> DecEMA

....

50 -> максимальная глубина, рассчитываемая данным индикатором.



Если глубина установлена на значение 1, NEMA аналогична EMA. Для глубины 2 она аналогична DEMA, для глубины 3 — TEMA и так далее, до глубины 50. В любом случае, глубины выше 40 из-за применяемого способа расчета теряют слишком много в точности и, в отличие от меньших глубин, должны использоваться с особой осторожностью. Также, в отличие от EMA (и DEMA и TEMA...), этот индикатор позволяет рассчитывать и дробные периоды (нет никаких причин, регламентирующих только использование целочисленных расчетных периодов для ЕМА-подобных индикаторов).

На картинке отображены первые три периода (EMA, DEMA и TEMA).







