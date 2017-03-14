任意の「深さ」のEMAの（子孫）を計算するNEMA指標です。



NemaはEMA、DEMA、TEMA、DecEMA ....などのすべての既知の変動（子孫）を「レベル」または「深さ」（名前はどうであろうと）50まで計算することができます。 既知の深さのいくつかは下記です。 1 -> EMA

2 -> DEMA

3 -> TEMA

....

10 -> DecEMA

....

50 -> この指標によって計算される最大の深さ



深さが1に設定されている場合、NEMAはEMAと等しく、2の場合はDEMA、3の場合はTEMAに等しくなります。深さは50までです。いずれにしても、40を超える深さは、内部計算の仕方によっては精度があまりにも低く、深さが低い場合とは異なって極端な注意と余裕をもって使用する必要があります。また、EMA（、DEMA、TEMA ...）からの逸脱として、この指標では計算のために分数期間が使用できます（EMA型の指標が整数結合計算期間のみを使用する理由はまったくありません）。

この例図では、最初の3つ（EMA、DEMA、TEMA）がデフォルトのパラメータを使用しており、それぞれの深さが1、2、3に設定されています。







