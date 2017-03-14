私たちのファンページに参加してください
相関関係ローソク足 - MetaTrader 5のためのインディケータ
つの価格の順位（自動）相関を単一の指標に組み合わせた指標です。
この指標は、価格を1つだけ使用するのではなく、始値、終値、高値、安値の標準価格を使用してその（自動）相関順位を計算し、結果を1つの指標に結合します。ローソク足の色（「動向」）は、開いた状態から閉じる状態への相関に基づいて決定されます。残りの部分（最高位と最下位）は、現在のボラティリティーの存在または欠如の良好な指標です。
指標によってサポートされている相関タイプは、スピアマン相関とピアソン相関です。これらは似ていますが、違いは大きくなり得るので、特定の取引形態に適したタイプを見つけるためにいろいろとお試しになることをお勧めします。デフォルトの計算の長さはむしろ「トレンド風に」使用に設定されています。モメンタム風の（高速）応答に使用するには、期間をより短い値に設定します。
これは古典的な順位相関とは異なります。この指標では、「順位」の意味は相関が独立したデータ（価格、値など）に適用された場合とは異なります。この場合、それはより「トレンド方向」または「モメンタム風」になり、そのように使用されるべきです。...
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17130
