コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

相関関係ローソク足 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1205
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

つの価格の順位（自動）相関を単一の指標に組み合わせた指標です。

この指標は、価格を1つだけ使用するのではなく、始値、終値、高値、安値の標準価格を使用してその（自動）相関順位を計算し、結果を1つの指標に結合します。ローソク足の色（「動向」）は、開いた状態から閉じる状態への相関に基づいて決定されます。残りの部分（最高位と最下位）は、現在のボラティリティーの存在または欠如の良好な指標です。

指標によってサポートされている相関タイプは、スピアマン相関とピアソン相関です。これらは似ていますが、違いは大きくなり得るので、特定の取引形態に適したタイプを見つけるためにいろいろとお試しになることをお勧めします。デフォルトの計算の長さはむしろ「トレンド風に」使用に設定されています。モメンタム風の（高速）応答に使用するには、期間をより短い値に設定します。


これは古典的な順位相関とは異なります。この指標では、「順位」の意味は相関が独立したデータ（価格、値など）に適用された場合とは異なります。この場合、それはより「トレンド方向」または「モメンタム風」になり、そのように使用されるべきです。...

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17130

Fractal_MFI_HTF Fractal_MFI_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFractal_MFI指標です。

アングリーバード (スキャルピング) アングリーバード (スキャルピング)

Ilan 1.6にインスパイアされたエキスパートアドバイザーです。これは、iCC（CCI、商品チャネル指数）指標とiRIS（RSI、相対的強さ指数）指標を使用しています。

MacdPatternTraderAll MacdPatternTraderAll

MacdPatternTraderAll - MetaTrader 5版のエキスパートアドバイザー。6つの指標（iMACD、MACD、移動平均収束/発散）と4つの指標（iMA、MA、移動平均）指標です。指標のMACDがシグナルラインを横切ったときに取引を開始します。

MTCニューラルネットワークとMACD MTCニューラルネットワークとMACD

MTCニューラルネットワークとMACD - MetaTrader 5版のエキスパートアドバイザー。