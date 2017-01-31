Индикатор комбинирует ранговую (авто)корреляцию по 4 ценам в едином индикаторе.

Вместо использования только одной цены, индикатор использует стандартные 4 цены (OHLC), рассчитывает их (авто)корреляцию, и объединенные результаты представляет в одном инструменте. Цвет свечей ("тренды") определяются в зависимости от корреляции между ценами open и close. Оставшиеся две цены (максимум и минимум) — хорошие индикаторы текущей волатильности, ее наличия или отсутствия.



Типы корреляции, поддерживаемые индикатором, — корреляция Спирмена и Пирсона. Несмотря на то, что они похожи, различия могут быть важными, и я советую поэкспериментировать, чтобы найти вариант, подходящий под ваш стиль трейдинга. По умолчанию длина расчетов установлена на редкое "трендоориентированное" использование. Чтоб получить быстрый ответ (как для импульсного индикатора), установите период на меньшее значение.







В отличие от классической ранговой корреляции, "ряд" в этом индикаторе не означает то же самое, корреляция применяется к независимым наборам данных (цены, значения ...). В этом случае индикатор становится в большей степени трендовым или импульсным и должен использоваться соответственно.

