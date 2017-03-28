CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Correlation candles - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1289
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein Indikator, der die Rang- (Auto)Korrelationen von 4 Preisen in einem Indikator kombiniert.

Statt nur einen Preis verwendet dieser Indikator alle 4 Standardpreise: Eröffnungs- und Schlusskurs, Hoch und Tief, und berechnet damit seine (Auto-) Korrelationen und kombiniert sie zu einem Indikator. Die Kerzenfarbe ("Trends") werden durch durch die Korrelationen von Eröffnungs- zu Schlusskurs bestimmt. Der Rest (die Hochs und Tiefs) sind gute Indikatoren für die aktuelle Volatilität — das Vorhandensein oder die Abwesenheit.

Die unterstützen Arten der Korrelation sind die von Spearman und Pearson. Obwohl beide ähnlich sind, kann ihr Unterschied doch entscheidend sein und das Experimentieren, um den Typus zu finden, der Ihnen entspricht, wird anempfohlen. Die Standardlänge für die Berechnung ist "trendorientiert" gewählt. Um ihn als schnelleres Momentum zu verwenden, setzen die Periodenlänge herunter.


Anders als die klassische Rangkorrelation — bedeutet Rang in diesem Indikator nicht dasselbe, als wenn die Korrelation auf unabhänige Mengen angewendet werden (Preise, Werte, ...). Hier zeigt er eher eine "Trendrichtung" oder ein "Momentum" und er sollte auch so verwendet werden.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17130

Support ressitance - Barry (extended) Support ressitance - Barry (extended)

Support ressitance - Barry (extended version).

Awesome Oszillator - erweitert Awesome Oszillator - erweitert

Awesome Oszillator - eine erweiterte Version.

ExpBuySellSide ExpBuySellSide

ExpBuySellSide ist ein Expert Advisor für den MetaTrader auf Basis der Indikatoren ATRStops und StepUpDown.

Nema Nema

NEMA - beliebig tiefe EMA, DEMA, TEMA... DecEMA ...