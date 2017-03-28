Ein Indikator, der die Rang- (Auto)Korrelationen von 4 Preisen in einem Indikator kombiniert.

Statt nur einen Preis verwendet dieser Indikator alle 4 Standardpreise: Eröffnungs- und Schlusskurs, Hoch und Tief, und berechnet damit seine (Auto-) Korrelationen und kombiniert sie zu einem Indikator. Die Kerzenfarbe ("Trends") werden durch durch die Korrelationen von Eröffnungs- zu Schlusskurs bestimmt. Der Rest (die Hochs und Tiefs) sind gute Indikatoren für die aktuelle Volatilität — das Vorhandensein oder die Abwesenheit.



Die unterstützen Arten der Korrelation sind die von Spearman und Pearson. Obwohl beide ähnlich sind, kann ihr Unterschied doch entscheidend sein und das Experimentieren, um den Typus zu finden, der Ihnen entspricht, wird anempfohlen. Die Standardlänge für die Berechnung ist "trendorientiert" gewählt. Um ihn als schnelleres Momentum zu verwenden, setzen die Periodenlänge herunter.







Anders als die klassische Rangkorrelation — bedeutet Rang in diesem Indikator nicht dasselbe, als wenn die Korrelation auf unabhänige Mengen angewendet werden (Preise, Werte, ...). Hier zeigt er eher eine "Trendrichtung" oder ein "Momentum" und er sollte auch so verwendet werden.

