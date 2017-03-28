und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Correlation candles - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1289
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein Indikator, der die Rang- (Auto)Korrelationen von 4 Preisen in einem Indikator kombiniert.
Statt nur einen Preis verwendet dieser Indikator alle 4 Standardpreise: Eröffnungs- und Schlusskurs, Hoch und Tief, und berechnet damit seine (Auto-) Korrelationen und kombiniert sie zu einem Indikator. Die Kerzenfarbe ("Trends") werden durch durch die Korrelationen von Eröffnungs- zu Schlusskurs bestimmt. Der Rest (die Hochs und Tiefs) sind gute Indikatoren für die aktuelle Volatilität — das Vorhandensein oder die Abwesenheit.
Die unterstützen Arten der Korrelation sind die von Spearman und Pearson. Obwohl beide ähnlich sind, kann ihr Unterschied doch entscheidend sein und das Experimentieren, um den Typus zu finden, der Ihnen entspricht, wird anempfohlen. Die Standardlänge für die Berechnung ist "trendorientiert" gewählt. Um ihn als schnelleres Momentum zu verwenden, setzen die Periodenlänge herunter.
Anders als die klassische Rangkorrelation — bedeutet Rang in diesem Indikator nicht dasselbe, als wenn die Korrelation auf unabhänige Mengen angewendet werden (Preise, Werte, ...). Hier zeigt er eher eine "Trendrichtung" oder ein "Momentum" und er sollte auch so verwendet werden.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17130
Support ressitance - Barry (extended version).Awesome Oszillator - erweitert
Awesome Oszillator - eine erweiterte Version.
ExpBuySellSide ist ein Expert Advisor für den MetaTrader auf Basis der Indikatoren ATRStops und StepUpDown.Nema
NEMA - beliebig tiefe EMA, DEMA, TEMA... DecEMA ...