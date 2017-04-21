请观看如何免费下载自动交易
Correlation candles(关联烛形) - MetaTrader 5脚本
在一个指标中显示四个价格的(自动)关联关系组合等级的指示。
本指标不是只使用一种价格，而是使用了标准的四种价格: 开盘价, 收盘价, 最高价和最低价，计算它的(自动)关联关系等级并把结果综合到一个指标中。烛形的颜色 ("趋势") 是根据开盘价与收盘价的关系来确定的。其它的价格(最高价和最低价)适合用于指示当前的波动水平 — 有或者没有波动。
指标所支持的关联类型是 Spearman 和 Pearson 关联，尽管它们类似，差别也可能很大，并且建议进行一些试验来查看对于特定的交易风格更适合使用哪种类型。默认的计算长度设为使用 "趋势指向" 用法，为了使用它获得类似于动量 (快速) 的回应, 把周期数设为更短的数值.
和经典的等级关联不同，在指标中应用关联到独立数据集(价格，数值，...)中时， "等级" 的意思可能是不同的，在这种情况下，它变得更像是 "趋势方向" 或者 "类似于动能"，并且它就应该那样使用。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17130
