Support ressitance - Barry (extended) - indicador para MetaTrader 5
Existen versiones de este indicador que usan construcciones fractales para buscar los posibles niveles de apoyo y resistencia.
En esta versión hay cambios: en lugar de usar un periodo fijo para los cálculos fractales, se permite elegir cualquier periodo. De esta forma, usted puede usar cualquier "nivel" del fractal que quiera usar para calcular los niveles probables de apoyo y resistencia.
PS: tenga en cuenta que como sucede con cualquier fractal, esta versión también busca fractales en las barras pasadas (los fractales piden la confirmación también de las barras futuras). Por este motivo, cualquier uso de este indicador (y sus análogos) deberá tener lugar siempre según las mismas reglas que los indicadores fractales.
PPS: esta versión se representa en la nueva visualización. Para limpiar el canal, establezca el color de rellenado en el valor none.
