Fractal_WeightOscillator_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
988
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
Indicador Fractal_WeightOscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el indicador del repetidor Fractal_WeightOscillator_HTF se compile correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador de usuario original Fractal_WeightOscillator.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

¡Después de la compilación, el archivo del indicador Fractal_WeightOscillator_HTF.ex5 contendrá el indicador Fractal_WeightOscillator.ex5 dentro de sí como un recurso, por eso, para que funcione el indicador compilado final, no será necesaria su presencia en la carpeta del terminal! Para ello, se ha añadido al código del indicador el código correspondiente para la conexión del indicador WeightOscillator en el archivo ejecutable.

A nivel global, se ha añadido el archivo ejecutable como un recurso

//---- Inclusión de indicadores de usuario en el código del indicador como recurso
#resource \\Indicators\\Fractal_WeightOscillator.ex5

En el bloque de la función OnInit() se ha modificado la ruta de línea al indicador usado como recurso

//--- obteniendo el manejador del indicador Fractal_WeightOscillator
   Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_WeightOscillator",e_period,normal_speed,RSIWeight,RSIPrice,MFIWeight,MFIPrice,MFIVolumeType,
                            WPRWeight,DeMarkerWeight,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);

El archivo del indicador original Fractal_WeightOscillator.ex5 también contiene dentro de sí indicadores como recursos. De esta forma, el archivo ejecutable compilado del indicador del repetidor se puede usar en otros terminales comerciales sin indicador original, de forma independiente.

Orden de compilación de los archivos:

  1. Fractal_RSI.mq5, Fractal_MFI.mq5, Fractal_WPR.mq5 y Fractal_DeMarker.mq5;
  2. Fractal_WeightOscillator.mq5;
  3. Fractal_WeightOscillator_HTF.mq5. 

Fig. 1. Indicador Fractal_WeightOscillator_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17121

