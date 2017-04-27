Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Indicador Fractal_WeightOscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para que el indicador del repetidor Fractal_WeightOscillator_HTF se compile correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador de usuario original Fractal_WeightOscillator.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
¡Después de la compilación, el archivo del indicador Fractal_WeightOscillator_HTF.ex5 contendrá el indicador Fractal_WeightOscillator.ex5 dentro de sí como un recurso, por eso, para que funcione el indicador compilado final, no será necesaria su presencia en la carpeta del terminal! Para ello, se ha añadido al código del indicador el código correspondiente para la conexión del indicador WeightOscillator en el archivo ejecutable.
A nivel global, se ha añadido el archivo ejecutable como un recurso
#resource \\Indicators\\Fractal_WeightOscillator.ex5
En el bloque de la función OnInit() se ha modificado la ruta de línea al indicador usado como recurso
Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_WeightOscillator",e_period,normal_speed,RSIWeight,RSIPrice,MFIWeight,MFIPrice,MFIVolumeType,
WPRWeight,DeMarkerWeight,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);
El archivo del indicador original Fractal_WeightOscillator.ex5 también contiene dentro de sí indicadores como recursos. De esta forma, el archivo ejecutable compilado del indicador del repetidor se puede usar en otros terminales comerciales sin indicador original, de forma independiente.
Orden de compilación de los archivos:
- Fractal_RSI.mq5, Fractal_MFI.mq5, Fractal_WPR.mq5 y Fractal_DeMarker.mq5;
- Fractal_WeightOscillator.mq5;
- Fractal_WeightOscillator_HTF.mq5.
Fig. 1. Indicador Fractal_WeightOscillator_HTF
