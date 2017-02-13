Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Velas de correlação - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2593
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador combina a (auto)correlação de postos para 4 preços num único indicador.
Em vez de usar apenas um preço, o indicador utiliza os 4 preços padrão (OHLC), calcula sua (auto)correlação, e apresenta os resultados combinados num único instrumento. A cor das velas ("Tendências") são determinadas em função da correlação entre os preços de abertura e fechamento. A presença ou ausência dos dois preços restantes (máximo e mínimo) são um bom indicador da volatilidade atual.
Tipos de correlação que são suportados pelo indicador: correlação de Spearman e Pearson. Apesar do fato de que eles são semelhantes, as diferenças podem ser importantes, e eu aconselho que você experimente para encontrar a opção adequada para seu estilo de negociação. Por padrão, o comprimento de cálculo é definido como uma rara "orientação de tendência". Para obter uma resposta rápida (como para o indicador de momentum), defina o período como o valor inferior.
Ao contrário da clássica correlação de Spearman, a "série" neste indicador não indica que a mesma correlação aplica-se aos conjuntos independentes de dados (preços, valores...). Neste caso, o indicador torna-se cada vez mais de tendência ou de momentum e deve ser usado nesse sentido.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17130
ExpBuySellSide — expert advisor para MetaTrader 5 Expert com base nos indicadores ATRStops expert e StepUpDown.Nema
Indicador NEMA - EMA, DEMA, TEMA da profundidade arbitrária.
Indicador Fractal_WeightOscillator com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.Support ressitance - Barry (extended)
Suporte e resistência de acordo com o indicador Barry (versão estendida).