O indicador combina a (auto)correlação de postos para 4 preços num único indicador.

Em vez de usar apenas um preço, o indicador utiliza os 4 preços padrão (OHLC), calcula sua (auto)correlação, e apresenta os resultados combinados num único instrumento. A cor das velas ("Tendências") são determinadas em função da correlação entre os preços de abertura e fechamento. A presença ou ausência dos dois preços restantes (máximo e mínimo) são um bom indicador da volatilidade atual.



Tipos de correlação que são suportados pelo indicador: correlação de Spearman e Pearson. Apesar do fato de que eles são semelhantes, as diferenças podem ser importantes, e eu aconselho que você experimente para encontrar a opção adequada para seu estilo de negociação. Por padrão, o comprimento de cálculo é definido como uma rara "orientação de tendência". Para obter uma resposta rápida (como para o indicador de momentum), defina o período como o valor inferior.







Ao contrário da clássica correlação de Spearman, a "série" neste indicador não indica que a mesma correlação aplica-se aos conjuntos independentes de dados (preços, valores...). Neste caso, o indicador torna-se cada vez mais de tendência ou de momentum e deve ser usado nesse sentido.

