CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

prusax - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
712
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
prusax.mq5 (4.61 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

modified by zIG

Der Indikator zeichnet Teile der Bars in Farben, abhängig von der Richtung der Kursbewegung. Eine Aufwärts-Kerze wird vom Eröffnungskurs zum Hoch hell grün gezeichnet. Eine Abwärts-Kerze wird vom Eröffnungskurs zum Tief rosa gezeichnet.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 07.06.2008.

Bild 1. Der Indikator prusax

Bild 1. Der Indikator prusax

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1712

SignalTable SignalTable

Der Originalindikator, der Kauf- und Verkaufssignale von drei Indikatoren von 9 Zeitrahmen zeigt.

MACDonRSI MACDonRSI

Ein MACD Histogramm auf Basis des RSI Smoothed Oszillators

Adaptive to TF SMA Adaptive to TF SMA

Der MA wird automatisch neu berechnet, wenn sich der Zeitrahmen ändert.

XPoints XPoints

Der Indikator prognostiziert mögliche Umkehrpunkte