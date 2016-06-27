Wirklicher Autor:

modified by zIG

Der Indikator zeichnet Teile der Bars in Farben, abhängig von der Richtung der Kursbewegung. Eine Aufwärts-Kerze wird vom Eröffnungskurs zum Hoch hell grün gezeichnet. Eine Abwärts-Kerze wird vom Eröffnungskurs zum Tief rosa gezeichnet.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 07.06.2008.

Bild 1. Der Indikator prusax