prusax - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
modified by zIG
Der Indikator zeichnet Teile der Bars in Farben, abhängig von der Richtung der Kursbewegung. Eine Aufwärts-Kerze wird vom Eröffnungskurs zum Hoch hell grün gezeichnet. Eine Abwärts-Kerze wird vom Eröffnungskurs zum Tief rosa gezeichnet.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 07.06.2008.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1712
