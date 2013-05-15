Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
prusax - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3232
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
modified by zIG
Индикатор окрашивает часть бара в зависимости от направления движения свечи. Если свеча растущая, то бар окрашивается в салатовый цвет от Open до High. Если свеча падающая - бар розовый от Open до Low.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 07.06.2008.
Рис.1 Индикатор prusax
Один из вариантов простой средней скользящей линии по закрытию, которая автоматически адаптируется к периоду графика и выводит линию среднего значение цены для любого из 21 диапазонов предусмотренных в МТ5. Сравнение текущей цены со средним значение цены для конкретного - выбранного трейдером - периода.MACDonRSI
Гистограмма MACD, построенная на сглаженном осцилляторе RSI
Оригинальный индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу с трёх индикаторов, расположенных на девяти таймфреймахPLdot
Простейший мувингообразный индикатор