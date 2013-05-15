Реальный автор:

modified by zIG

Индикатор окрашивает часть бара в зависимости от направления движения свечи. Если свеча растущая, то бар окрашивается в салатовый цвет от Open до High. Если свеча падающая - бар розовый от Open до Low.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 07.06.2008.

Рис.1 Индикатор prusax