この指標の既存バージョンは、可能な支持と抵抗を見つけるために組み込みのフラクタルを使用しています。

このバージョンでは、フラクタル計算に固定された期間ではなく任意の期間を使用できます。よって、支持抵抗計算に使用するフラクタルの「レベル」を自由に選択できます。





追記：他のフラクタル同様、このバージョンも過去のバーでフラクタルを探します（フラクタルは将来のバーからも確認が必要です）。これにより、現在の期間/2の支持/抵抗値が変わる可能性があります。そのため、この（および類似の）指標を使用する場合は、必ずフラクタル指標と同じ規則を使用する必要があります。



追記2：このバージョンの表示方法は異なります。チャネルを明らかにするには、塗りつぶしの色をnoneに設定します。

