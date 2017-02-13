CodeBaseSeções
Support ressitance - Barry (extended) - indicador para MetaTrader 5

As versões existentes deste indicador utilizam plotagem fractal para buscar possíveis níveis de suporte e resistência.

Nesta versão há mudanças: em vez de usar um período fixo de cálculos de fractal, é permitida a seleção de qualquer período. Assim, você pode escolher o "nível" do fractal que deseja usar para calcular os níveis de suporte e resistência prováveis.


PS: tenha em mente que, como é o caso com todos os fractais, esta versão também procura fractais nas barras passadas (os fractais necessitam da confirmação da barras futuras). Por esta razão, qualquer uso deste indicador (e indicadores similares) deve sempre ser realizado seguindo as mesmas regras para os indicadores de fractal.

PPS: esta versão é exibida na nova visualização. Para limpar o canal, defina a cor de preenchimento como none.

