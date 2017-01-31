CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Support ressitance - Barry (extended) - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4745
Рейтинг:
(49)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Существующие версии этого индикатора используют фрактальные построения для поиска возможных уровней поддержки и сопротивления.

В этой версии есть изменения: вместо использования фиксированного периода для фрактальных вычислений, допускается выбор любого периода. Таким образом вы можете выбрать "уровень" фрактала, который хотите использовать для вычисления вероятных уровней поддержки и сопротивления.


PS: имейте в виду, что, как и в случае с любыми фракталами, эта версия тоже ищет фракталы на прошедших барах (фракталы требуют подтверждения и от будущих баров). По этой причине любое использование этого (и аналогичных) индикатора (индикаторов) должно всегда проходить по тем же правилам, что и для фрактальных индикаторов.

PPS: эта версия отображается в новой визуализации. Чтобы очистить канал, установите цвет заполнения в значение none.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17118

Awesome oscillator, расширенная версия Awesome oscillator, расширенная версия

Awesome oscillator — расширенная версия

ExpHAWaves ExpHAWaves

ExpHAWaves — советник для MetaTrader 5, работа которого основана на индикаторах Heiken Ashi и StepUpDown.

Свечи корреляции Свечи корреляции

Отрисовка корреляций (по Спирмену или ранговая (авто)корреляция Пирсона) в виде свечей

ExpBuySellSide ExpBuySellSide

ExpBuySellSide — советник для MetaTrader 5 Expert на основе индикаторов ATRStops и StepUpDown.