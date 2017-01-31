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Support ressitance - Barry (extended) - индикатор для MetaTrader 5
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Существующие версии этого индикатора используют фрактальные построения для поиска возможных уровней поддержки и сопротивления.
В этой версии есть изменения: вместо использования фиксированного периода для фрактальных вычислений, допускается выбор любого периода. Таким образом вы можете выбрать "уровень" фрактала, который хотите использовать для вычисления вероятных уровней поддержки и сопротивления.
PS: имейте в виду, что, как и в случае с любыми фракталами, эта версия тоже ищет фракталы на прошедших барах (фракталы требуют подтверждения и от будущих баров). По этой причине любое использование этого (и аналогичных) индикатора (индикаторов) должно всегда проходить по тем же правилам, что и для фрактальных индикаторов.
PPS: эта версия отображается в новой визуализации. Чтобы очистить канал, установите цвет заполнения в значение none.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17118
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