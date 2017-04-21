现有的指标版本是利用内建的分形来寻找可能的支撑和阻力的，

这个版本改变了这一点: 它不是使用固定的周期数来计算分形，这个版本允许使用任何周期数，这样您就能够选择使用何种"水平"的分形来计算可能的支撑和阻力。





备注: 请记住，和任何分形类似，这个版本也只能在过去的柱上找到分形 (分形也需要从未来的柱上取得确认) 并且使得当前周期数/2 支撑/阻力值可能会改变，为此，使用这个指标(以及类似的指标)应该与分形指标具有相同的规则。



再备注: 这个版本使用不同方式显示，为了使通道清晰，可以把填充颜色设为无色。

