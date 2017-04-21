请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
现有的指标版本是利用内建的分形来寻找可能的支撑和阻力的，
这个版本改变了这一点: 它不是使用固定的周期数来计算分形，这个版本允许使用任何周期数，这样您就能够选择使用何种"水平"的分形来计算可能的支撑和阻力。
备注: 请记住，和任何分形类似，这个版本也只能在过去的柱上找到分形 (分形也需要从未来的柱上取得确认) 并且使得当前周期数/2 支撑/阻力值可能会改变，为此，使用这个指标(以及类似的指标)应该与分形指标具有相同的规则。
再备注: 这个版本使用不同方式显示，为了使通道清晰，可以把填充颜色设为无色。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17118
AO动能指标 - 扩展版
AO动能指标 - 扩展版ExpHAWaves
ExpHAWaves 是一个 MetaTrader 5 的 EA 交易，它是基于 Heiken Ashi 和 StepUpDown 指标的。
Fractal_WeightOscillator_HTF
在输入参数中含有时段选择选项的 Fractal_WeightOscillator 指标。Correlation candles(关联烛形)
把关联关系 (Spearman 或者 Pearson 等级 (自动)关联) 绘制为烛形。