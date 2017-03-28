Die existierende Version dieses Indikators arbeitet mit Fraktalen, um die möglichen Unterstützungen und Widerstände zu finden.

Diese Version ändert das: statt fixer Längen für die Berechnung der Fraktale, erlaubt diese Version jede Periodenlänge. Daher können Sie jeden gewünschten "Level" von Fraktal für die Berechnung der möglichen Unterstützungen/Widerstände.





PS: Vergessen Sie nicht, dass, wie bei allen Fraktalen so auch bei dieser Version, die Fraktale mittels des vorherigen Bars gesucht werden (Fraktale brauchen auch eine Bestätigung von zukünftigen Bars) und das macht die halbe Periodenlänge der Werte für Unterstützung/Widerstand offen für Änderungen. Aus diesem Grund sollte jede Verwendung dieses (und ähnlicher) Indikators immer dieselben Regeln für den Indikator der Fraktalen verwenden.



PPS: Diese Version stellt sich anders da. Für einen Kanal ohne Farbe müssen Sie die Füllfarbe auf CLR_NONE setzten.

