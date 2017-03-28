Den Awesome Oszillator hält der MetaTrader 5 ja bereit.

Diese Version ergänzt ein paar Optionen und Extrafunktionen.

Sie können aus 4 Arten der Durchschnittsberechnung wählen:

einfacher gleitender Durchschnitt (Standard — definitionsgemäß der des Awesome Oszillators)

exponentieller gleitender Durchschnitt

geglätteter gleitender Durchschnitt

linear gewichteter gleitender Durchschnitt

Erweiterte Preiswahl. Unter den möglichen Preisen gibt es auch die Heiken Ashi Preise, die ihn damit zu einem machen würden, den Sie offline auf einem Heiken Ashi Chart gestartet hätten.



Der Indikator verfügt über die üblichen Hinweise (zur aktuell offenen oder zur geschlossenen Bar, Nachrichten, Töne, Emails, und die "Push Notification") und ist natürlich multi-zeitrahmenfähig.







PS: wie gekannt ist der Awesome Oszillator dem MACD sehr ähnlich (der MACD verwendet per definitionem einen exponentiell gleitenden Durchschnitt zur Berechnung) und sollte in ähnlicher Weise verwendet werden (Momentum, Divergenz etc.). Um diese Version flexibel zu machen, anders als der originale Awesome Oszillator (der unveränderbar die Periodenlängen 5 und 34 verwendet), erlaubt sie jede Periodenlänge zur Berechnung zu verwenden.

