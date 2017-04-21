请观看如何免费下载自动交易
MetaTrader 5 中已经有了 AO 震荡指标，
这个版本增加了一些选项和额外的功能，
您可以使用四种类型的平均来进行计算:
- 简单移动平均 (默认 — 根据定义这是AO动能指标所使用的)
- 指数移动平均
- 平滑移动平均
- 线形权重移动平均
扩展的价格。在价格中您可以使用 heiken ashi 价格，您也可以在离线 heiken ashi 图表上这样使用。
该指标增加了一些有用的提醒 (可以在打开或者关闭的柱上提醒，有信息，电子邮件，推送通知）并且它已经支持多时段的。
备注: 通常情况下AO动能指标很类似于 MACD(MACD, 根据定义是使用指数移动平均来计算的) 并且使用方法也类似 (动量, 背离很类似). 为了使这个版本更加灵活，和最初的AO动能指标不同 (它使用的周期数是5和34，并且不能修改), 这个版本可以使用任何周期数来进行计算。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17117
