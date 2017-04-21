MetaTrader 5 中已经有了 AO 震荡指标，

这个版本增加了一些选项和额外的功能，

您可以使用四种类型的平均来进行计算:

简单移动平均 (默认 — 根据定义这是AO动能指标所使用的)

指数移动平均

平滑移动平均

线形权重移动平均

扩展的价格。在价格中您可以使用 heiken ashi 价格，您也可以在离线 heiken ashi 图表上这样使用。



该指标增加了一些有用的提醒 (可以在打开或者关闭的柱上提醒，有信息，电子邮件，推送通知）并且它已经支持多时段的。







备注: 通常情况下AO动能指标很类似于 MACD(MACD, 根据定义是使用指数移动平均来计算的) 并且使用方法也类似 (动量, 背离很类似). 为了使这个版本更加灵活，和最初的AO动能指标不同 (它使用的周期数是5和34，并且不能修改), 这个版本可以使用任何周期数来进行计算。

