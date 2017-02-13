CodeBaseSeções
Awesome oscillator, versão estendida - indicador para MetaTrader 5

O Awesome oscillator já está incluído no conjunto de recursos da MetaTrader 5 .

A esta versão foram adicionas algumas opções e funcionalidades adicionais.

Você pode usar para cálculos de 4 tipos de médias:

  • Média móvel simples (por padrão, ele é usada pelo Awesome Oscillator).
  • MA exponencial
  • MA suavizada
  • MA linear ponderada

Foi expandido o conjunto de preços que pode ser utilizado para cálculos. Entre eles, você pode usar os preços Heiken Ashi, que indiretamente fazem mais ou menos o mesmo como se você usasse o indicador no gráfico Heiken Ashi desligado.

O indicador vem com um conjunto padrão de alertas (eles são enviados na abertura/fechamento da barra, são enviadas mensagens, e-mail, sons, mensagens via push. É possível alterar o timeframe nos parâmetros de entrada


PS: como o Awesome Oscillator de costume, este indicador é muito parecido com a MACD (MACD, por definição, usa média móvel exponencial para os cálculos) e pode ser utilizado de uma maneira semelhante (divergência, momentum, etc). Para tornar esta versão mais flexível, ao contrário do Awesome oscillator original (que utiliza períodos de 5 e 34 e não pode ser alterado), aqui você pode usar qualquer período para cálculo.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17117

