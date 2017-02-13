Participe de nossa página de fãs
Awesome oscillator, versão estendida - indicador para MetaTrader 5
O Awesome oscillator já está incluído no conjunto de recursos da MetaTrader 5 .
A esta versão foram adicionas algumas opções e funcionalidades adicionais.
Você pode usar para cálculos de 4 tipos de médias:
- Média móvel simples (por padrão, ele é usada pelo Awesome Oscillator).
- MA exponencial
- MA suavizada
- MA linear ponderada
Foi expandido o conjunto de preços que pode ser utilizado para cálculos. Entre eles, você pode usar os preços Heiken Ashi, que indiretamente fazem mais ou menos o mesmo como se você usasse o indicador no gráfico Heiken Ashi desligado.
O indicador vem com um conjunto padrão de alertas (eles são enviados na abertura/fechamento da barra, são enviadas mensagens, e-mail, sons, mensagens via push. É possível alterar o timeframe nos parâmetros de entrada
PS: como o Awesome Oscillator de costume, este indicador é muito parecido com a MACD (MACD, por definição, usa média móvel exponencial para os cálculos) e pode ser utilizado de uma maneira semelhante (divergência, momentum, etc). Para tornar esta versão mais flexível, ao contrário do Awesome oscillator original (que utiliza períodos de 5 e 34 e não pode ser alterado), aqui você pode usar qualquer período para cálculo.
