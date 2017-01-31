Awesome oscillator уже включен в состав MetaTrader 5 .

В эту версию добавлены некоторые опции и дополнительная функциональность.

Вы можете использовать для расчетов 4 типа средних:

Простая скользящая средняя (по умолчанию именно ее использует Awesome Oscillator).

Экспоненциальная МА

Сглаженная МА

Линейно взвешенная МА

Расширен набор цен, которые могут использоваться для расчетов. В их числе вы можете использовать цены Хайкен Аши, которые косвенным образом делают примерно то же, как если бы вы использовали индикатор на автономном графике Хайкен Аши.



Индикатор имеет встроенный стандартный набор алертов (алерты подаются на открытии или закрытии бара, отправляются сообщения, e-mail, звуки, пуш-сообщения). Есть возможность изменения таймфрейма во входных параметрах.







PS: как и обычный индикатор Awesome Oscillator, этот индикатор очень похож на MACD (MACD по определению использует экспоненциальную скользящую среднюю для расчетов) и может быть использован аналогичным путем (моментум, расхождение и т.д.). Чтобы сделать эту версию более гибкой, в отличие от оригинального Аwesome oscillator (который использует периоды 5 и 34 и не может быть изменен), здесь можно использовать любой период для расчетов.

