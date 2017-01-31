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Индикаторы

Awesome oscillator, расширенная версия - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2816
Рейтинг:
(36)
Опубликован:
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Awesome oscillator уже включен в состав MetaTrader 5 .

В эту версию добавлены некоторые опции и дополнительная функциональность.

Вы можете использовать для расчетов 4 типа средних:

  • Простая скользящая средняя (по умолчанию именно ее использует Awesome Oscillator).
  • Экспоненциальная МА
  • Сглаженная МА
  • Линейно взвешенная МА

Расширен набор цен, которые могут использоваться для расчетов. В их числе вы можете использовать цены Хайкен Аши, которые косвенным образом делают примерно то же, как если бы вы использовали индикатор на автономном графике Хайкен Аши.

Индикатор имеет встроенный стандартный набор алертов (алерты подаются на открытии или закрытии бара, отправляются сообщения, e-mail, звуки, пуш-сообщения). Есть возможность изменения таймфрейма во входных параметрах.


PS: как и обычный индикатор Awesome Oscillator, этот индикатор очень похож на MACD (MACD по определению использует экспоненциальную скользящую среднюю для расчетов) и может быть использован аналогичным путем (моментум, расхождение и т.д.). Чтобы сделать эту версию более гибкой, в отличие от оригинального Аwesome oscillator (который использует периоды 5 и 34 и не может быть изменен), здесь можно использовать любой период для расчетов.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17117

ExpHAWaves ExpHAWaves

ExpHAWaves — советник для MetaTrader 5, работа которого основана на индикаторах Heiken Ashi и StepUpDown.

Рекурсивный CCI Рекурсивный CCI

Индикатор рассчитывает CCI от CCI от CCI от CCI ... и так до "вложенного уровня" 25.

Support ressitance - Barry (extended) Support ressitance - Barry (extended)

Поддержка и сопротивление по Barry (расширенная версия).

Свечи корреляции Свечи корреляции

Отрисовка корреляций (по Спирмену или ранговая (авто)корреляция Пирсона) в виде свечей