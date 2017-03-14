コードベースセクション
インディケータ

オーサムオシレータ - 拡張版 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic
パブリッシュ済み:
オーサムオシレータはすでにMetaTrader 5の指標として存在します。

このバージョンではいくつかのオプションと追加機能が追加されています。

計算には4種類の平均を使用できます。

  • 単純移動平均（デフォルト。定義上オーサムオシレータはこれを使用します）
  • 指数移動平均
  • 平滑化された移動平均
  • 線形加重移動平均

価格の拡張された選択肢価格の中では平均足の価格を使用できます。これは暗黙的に、オフラインの平均足チャートで指標を使用する場合と同じになります。

この指標には通常のアラートのセットが追加されており（バーの開閉のアラート、メッセージ、音声、電子メール、プッシュ通知）、多時間軸です。


追記：通常オーサムオシレータはMACDに非常に似ており（定義上MACDは指数移動平均を計算に使用します）非常によく似た方法（モメンタム、発散など）で使用できます。このバージョンを柔軟にするために、オリジナルのオーサムオシレータ（期間5と34を使用し変更不可能）とは異なり、このバージョンでは計算に任意の期間が使用できます。

