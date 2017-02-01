Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
RideAlligator - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 936
- Avaliação:
-
- Publicado:
Publicado:
Autor da ideia — Warstein, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Negociação segundo os indicadores: iAlligator, Alligator.
A abertura da posição ocorre somente se não houver outras posições abertas.
Exemplo de abertura da posição "Sell":
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17116
