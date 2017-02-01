CodeBaseSeções
Experts

RideAlligator - expert para MetaTrader 5

Warstein | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
936
Avaliação:
(21)
Publicado:
Autor da ideia — Warsteinautor do código mq5 — barabashkakvn

Autor da ideia — Warsteinautor do código mq5 — barabashkakvn

Negociação segundo os indicadores: iAlligator, Alligator.

A abertura da posição ocorre somente se não houver outras posições abertas.

Exemplo de abertura da posição "Sell":

RideAlligator Sell 


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17116

