記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
RideAlligator - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 761
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者 — Warstein, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.
2つのiAlligator（アリゲーター）指標に基づく取引です。
他のポジションが開いていない場合にのみポジションが開かれます。
売りポジションを開く例：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17116
