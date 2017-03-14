コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

RideAlligator - MetaTrader 5のためのエキスパート

Warstein | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
761
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

アイディアの著者 — WarsteinMQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn

2つのiAlligator（アリゲーター）指標に基づく取引です。

他のポジションが開いていない場合にのみポジションが開かれます。

売りポジションを開く例：

RideAlligator 売り 


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17116

MACDCCI MACDCCI

iCCI（商品チャネル指数、CCI）とiMACD（移動平均収束/発散、MACD）の2つの指標に基づいて動作します。OnTradeTransaction()

ZeroLagEA-AIP v0.0.4 ZeroLagEA-AIP v0.0.4

ZeroLag MACDカスタム指標に基づいた取引です。

オーサムオシレータ - 拡張版 オーサムオシレータ - 拡張版

オーサムオシレータの拡張版です。

支持抵抗 - バリー（拡張版） 支持抵抗 - バリー（拡張版）

支持抵抗 - バリーの（拡張版）です。