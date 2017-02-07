代码库部分
EA

RideAlligator - MetaTrader 5EA

Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1465
等级:
(21)
已发布:
思路提供者 — WarsteinMQL5 代码作者 — barabashkakvn。 

基于两个指标: iAlligator (鳄鱼) 进行交易。

只有在空仓时才会开仓。

开空头仓位的示例:

RideAlligator 卖出 


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17116

