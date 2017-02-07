请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
RideAlligator - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1465
- 等级:
-
- 已发布:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者 — Warstein, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。
基于两个指标: iAlligator (鳄鱼) 进行交易。
只有在空仓时才会开仓。
开空头仓位的示例:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17116
