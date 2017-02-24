CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

RideAlligator - Experte für den MetaTrader 5

Warstein | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
988
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor der Idee — WarsteinAutor des mq5 Codes — barabashkakvn

Der Handel basiert auf zwei Indikatoren: iAlligator und Alligator.

Die Eröffnung einer Position erfolgt nur wenn es keine anderen offenen Positionen gibt.

Ein Beispiel für die Eröffnung einer Sell-Position:

RideAlligator Sell 


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17116

MACDCCI MACDCCI

Es werden zwei Indikatoren verwendet: iCCI (Commodity Channel Index, CCI) und iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). OnTradeTransaction().

ZeroLagEA-AIP v0.0.4 ZeroLagEA-AIP v0.0.4

Handel anhand des benutzerdefinierten Indikators ZeroLag MACD.

DayPositionsCount DayPositionsCount

Die Funktion gibt die Anzahl der vom EA eröffneten Positionen an diesem Tages aus.

Exp_Fractal_MFI Exp_Fractal_MFI

Der einfachste Expert Advisor basierend auf dem fraktalen MFI.