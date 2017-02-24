Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
RideAlligator - Experte für den MetaTrader 5
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 988
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Autor der Idee — Warstein, Autor des mq5 Codes — barabashkakvn.
Der Handel basiert auf zwei Indikatoren: iAlligator und Alligator.
Die Eröffnung einer Position erfolgt nur wenn es keine anderen offenen Positionen gibt.
Ein Beispiel für die Eröffnung einer Sell-Position:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17116
