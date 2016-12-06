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RideAlligator - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1755
- Рейтинг:
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Автор идеи — Warstein, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Торговля по двум индикаторам: iAlligator, Alligator.
Открытие позиции выполняется только при условии отсутствия других открытых позиций.
Пример открытия позиции "Sell":
ColorXdinMA_Alert
Трендовый мувинг ColorXdinMA с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.Fractal_MFI
Фрактальный Money Flow Index.
MACDCCI
Работа по двум индикаторам: iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). OnTradeTransaction().ZeroLagEA-AIP v0.0.4
Торговля по пользовательскому индикатору ZeroLag MACD.