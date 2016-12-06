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MACDCCI - эксперт для MetaTrader 5

hmmlotfy | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2373
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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Автор идеи — Hazemавтор кода mq5 — barabashkakvn

Работа по двум индикаторам: iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). OnTradeTransaction(). 

Так как у индикаторов CCI и MACD разная шкала измерений, то был ведён переводной коэффициент:

input int      macd_coefficient=10000;       // согласование cci и macd

Согласование показаний осуществляется здесь:

void OnTick()
  {
//---
   double cci=iCCIGet(back);
   double macd=iMACDGet(MAIN_LINE,back)*macd_coefficient;
   Comment("cci: ",DoubleToString(cci,2),"\n",
           "macd: ",DoubleToString(macd,Digits()+1),"\n",
           "buyLevel: ",buyLevel);

Здесь же сразу выводится наглядная информация по полученным значениям - для визуального контроля.

Также была реализована интересная задумка — в советнике (в функции OnTradeTransaction()) осуществляется суммирование убыточных и прибыльных трейдов (переменная "Number_of_losses"). Если закрытие произошло с убытком — "Number_of_losses" увеличиваем на "1", если закрылись с прибылью, "Number_of_losses" уменьшаем на "1". При открытии новой позиции рассчитываем лот: если "Number_of_losses">"0" (то есть на данный момент закрыто больше позиций с убытком, чем с прибылью) значит увеличиваем лот на коэффициент "increase". Если "Number_of_losses"<"0" (то есть на данный момент закрыто больше позиций с прибылью, чем с убытком) — размер лота берём без коэффициента:

      if(Number_of_losses>0.0)
         ExtLot=InpLot*MathPow(2,increase);
      else
         ExtLot=InpLot;

Результат тестирования на EURUSD,M30 с 2016.06.09 по 2016.12.04, начальный депозит 3000:

MACDCCI tester 

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