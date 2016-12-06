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MACDCCI - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи — Hazem, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Работа по двум индикаторам: iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). OnTradeTransaction().
Так как у индикаторов CCI и MACD разная шкала измерений, то был ведён переводной коэффициент:
Согласование показаний осуществляется здесь:
{
//---
double cci=iCCIGet(back);
double macd=iMACDGet(MAIN_LINE,back)*macd_coefficient;
Comment("cci: ",DoubleToString(cci,2),"\n",
"macd: ",DoubleToString(macd,Digits()+1),"\n",
"buyLevel: ",buyLevel);
Здесь же сразу выводится наглядная информация по полученным значениям - для визуального контроля.
Также была реализована интересная задумка — в советнике (в функции OnTradeTransaction()) осуществляется суммирование убыточных и прибыльных трейдов (переменная "Number_of_losses"). Если закрытие произошло с убытком — "Number_of_losses" увеличиваем на "1", если закрылись с прибылью, "Number_of_losses" уменьшаем на "1". При открытии новой позиции рассчитываем лот: если "Number_of_losses">"0" (то есть на данный момент закрыто больше позиций с убытком, чем с прибылью) значит увеличиваем лот на коэффициент "increase". Если "Number_of_losses"<"0" (то есть на данный момент закрыто больше позиций с прибылью, чем с убытком) — размер лота берём без коэффициента:
ExtLot=InpLot*MathPow(2,increase);
else
ExtLot=InpLot;
Результат тестирования на EURUSD,M30 с 2016.06.09 по 2016.12.04, начальный депозит 3000:
Торговля по двум индикаторам: iAlligator, Alligator.ColorXdinMA_Alert
Трендовый мувинг ColorXdinMA с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.
Торговля по пользовательскому индикатору ZeroLag MACD.FT BillWillams Trader
Советник работает на основе индикаторов iAlligator, Alligator, iMA, Moving Average.