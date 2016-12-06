Автор идеи — Hazem, автор кода mq5 — barabashkakvn.

Работа по двум индикаторам: iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). OnTradeTransaction().

Так как у индикаторов CCI и MACD разная шкала измерений, то был ведён переводной коэффициент:

input int macd_coefficient= 10000 ;

Согласование показаний осуществляется здесь:

void OnTick ()

{



double cci=iCCIGet(back);

double macd=iMACDGet( MAIN_LINE ,back)*macd_coefficient;

Comment ( "cci: " , DoubleToString (cci, 2 ), "

" ,

"macd: " , DoubleToString (macd, Digits ()+ 1 ), "

" ,

"buyLevel: " ,buyLevel);

Здесь же сразу выводится наглядная информация по полученным значениям - для визуального контроля.

Также была реализована интересная задумка — в советнике (в функции OnTradeTransaction()) осуществляется суммирование убыточных и прибыльных трейдов (переменная "Number_of_losses"). Если закрытие произошло с убытком — "Number_of_losses" увеличиваем на "1", если закрылись с прибылью, "Number_of_losses" уменьшаем на "1". При открытии новой позиции рассчитываем лот: если "Number_of_losses">"0" (то есть на данный момент закрыто больше позиций с убытком, чем с прибылью) значит увеличиваем лот на коэффициент "increase". Если "Number_of_losses"<"0" (то есть на данный момент закрыто больше позиций с прибылью, чем с убытком) — размер лота берём без коэффициента:



if (Number_of_losses> 0.0 )

ExtLot=InpLot* MathPow ( 2 ,increase);

else

ExtLot=InpLot;

Результат тестирования на EURUSD,M30 с 2016.06.09 по 2016.12.04, начальный депозит 3000: