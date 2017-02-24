und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Autor der Idee — Hazem, Autor des mq5 Codes — barabashkakvn.
Es werden zwei Indikatoren verwendet: iCCI (Commodity Channel Index, CCI) und iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). OnTradeTransaction().
Da die Indikatoren CCI und MACD verschiedene Skalas haben, wurde ein Koeffizient eingeführt:
Die Werte werden hier abgeglichen:
{
//---
double cci=iCCIGet(back);
double macd=iMACDGet(MAIN_LINE,back)*macd_coefficient;
Comment("cci: ",DoubleToString(cci,2),"\n",
"macd: ",DoubleToString(macd,Digits()+1),"\n",
"buyLevel: ",buyLevel);
Hier werden Informationen zu erhaltenen Werten.
Es wurde eine interessante Idee umgesetzt — im Expert Advisor (in der OnTradeTransaction() Funktion) werden verlustbringende und gewinnbringende Trades summiert (die Variable "Number_of_losses"). Wenn die Position mit einem Verlust geschlossen wurde — "Number_of_losses" um "1" erhöhen, wenn mit Gewinn, "Number_of_losses" um "1" reduzieren. Bei der Eröffnung einer neuen Position berechnen wir die Lotgröße: wenn "Number_of_losses">"0" (d.h. aktuell wurden die meisten Positionen mit Verlust geschlossen), erhöhen wir den Lot um den Koeffizienten "increase". Wenn "Number_of_losses"<"0" (d.h. die meisten Positionen wurden mit Gewinn geschlossen) — nehmen wir die Lotgröße ohne Koeffizienten:
ExtLot=InpLot*MathPow(2,increase);
else
ExtLot=InpLot;
Die Ergebnisse des Testens auf EURUSD,M30 von 2016.06.09 bis 2016.12.04, ursprüngliche Einlage 3000:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17115
