Expert Advisors

MACDCCI - Experte für den MetaTrader 5

hmmlotfy
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
955
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
MACDCCI.mq5 (22.19 KB) ansehen
MACDCCI.mq5 (22.19 KB) ansehen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor der Idee — HazemAutor des mq5 Codes — barabashkakvn

Es werden zwei Indikatoren verwendet: iCCI (Commodity Channel Index, CCI) und iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). OnTradeTransaction(). 

Da die Indikatoren CCI und MACD verschiedene Skalas haben, wurde ein Koeffizient eingeführt:

input int      macd_coefficient=10000;       // Anpassung von cci und macd

Die Werte werden hier abgeglichen:

void OnTick()
  {
//---
   double cci=iCCIGet(back);
   double macd=iMACDGet(MAIN_LINE,back)*macd_coefficient;
   Comment("cci: ",DoubleToString(cci,2),"\n",
           "macd: ",DoubleToString(macd,Digits()+1),"\n",
           "buyLevel: ",buyLevel);

Hier werden Informationen zu erhaltenen Werten.

Es wurde eine interessante Idee umgesetzt — im Expert Advisor (in der OnTradeTransaction() Funktion) werden verlustbringende und gewinnbringende Trades summiert (die Variable "Number_of_losses"). Wenn die Position mit einem Verlust geschlossen wurde — "Number_of_losses" um "1" erhöhen, wenn mit Gewinn, "Number_of_losses" um "1" reduzieren. Bei der Eröffnung einer neuen Position berechnen wir die Lotgröße: wenn "Number_of_losses">"0" (d.h. aktuell wurden die meisten Positionen mit Verlust geschlossen), erhöhen wir den Lot um den Koeffizienten "increase". Wenn "Number_of_losses"<"0" (d.h. die meisten Positionen wurden mit Gewinn geschlossen) — nehmen wir die Lotgröße ohne Koeffizienten:

      if(Number_of_losses>0.0)
         ExtLot=InpLot*MathPow(2,increase);
      else
         ExtLot=InpLot;

Die Ergebnisse des Testens auf EURUSD,M30 von 2016.06.09 bis 2016.12.04, ursprüngliche Einlage 3000:

MACDCCI tester 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17115

