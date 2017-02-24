Autor der Idee — Hazem, Autor des mq5 Codes — barabashkakvn.

Es werden zwei Indikatoren verwendet: iCCI (Commodity Channel Index, CCI) und iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). OnTradeTransaction().

Da die Indikatoren CCI und MACD verschiedene Skalas haben, wurde ein Koeffizient eingeführt:

input int macd_coefficient= 10000 ;

Die Werte werden hier abgeglichen:

void OnTick ()

{



double cci=iCCIGet(back);

double macd=iMACDGet( MAIN_LINE ,back)*macd_coefficient;

Comment ( "cci: " , DoubleToString (cci, 2 ), "

" ,

"macd: " , DoubleToString (macd, Digits ()+ 1 ), "

" ,

"buyLevel: " ,buyLevel);

Hier werden Informationen zu erhaltenen Werten.

Es wurde eine interessante Idee umgesetzt — im Expert Advisor (in der OnTradeTransaction() Funktion) werden verlustbringende und gewinnbringende Trades summiert (die Variable "Number_of_losses"). Wenn die Position mit einem Verlust geschlossen wurde — "Number_of_losses" um "1" erhöhen, wenn mit Gewinn, "Number_of_losses" um "1" reduzieren. Bei der Eröffnung einer neuen Position berechnen wir die Lotgröße: wenn "Number_of_losses">"0" (d.h. aktuell wurden die meisten Positionen mit Verlust geschlossen), erhöhen wir den Lot um den Koeffizienten "increase". Wenn "Number_of_losses"<"0" (d.h. die meisten Positionen wurden mit Gewinn geschlossen) — nehmen wir die Lotgröße ohne Koeffizienten:



if (Number_of_losses> 0.0 )

ExtLot=InpLot* MathPow ( 2 ,increase);

else

ExtLot=InpLot;

Die Ergebnisse des Testens auf EURUSD,M30 von 2016.06.09 bis 2016.12.04, ursprüngliche Einlage 3000: