思路提供者 — Hazem, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。

操作基于两个指标: iCCI (商品通道指数, CCI) 和 iMACD (移动均线聚合/离散, MACD)。OnTradeTransaction()。

由于 CCI 和 MACD 指标具有不同的测量尺度, 因此引入了转换比率:

input int macd_coefficient= 10000 ;

这些值在此处对齐:

void OnTick ()

{



double cci=iCCIGet(back);

double macd=iMACDGet( MAIN_LINE ,back)*macd_coefficient;

Comment ( "cci: " , DoubleToString (cci, 2 ), "

" ,

"macd: " , DoubleToString (macd, Digits ()+ 1 ), "

" ,

"buyLevel: " ,buyLevel);

所获数值的清晰信息立即显示在此处 - 用于直观检查。

并且, 一个有趣的想法已经实现 — EA (在 OnTradeTransaction() 函数里) 执行亏损和盈利交易的汇总 ("Number_of_losses" 变量)。如果亏损平仓 — "Number_of_losses" 递增 "1"; 如果盈利平仓, "Number_of_losses" 递减 "1"。当开仓时, 手数计算为: 如果 "Number_of_losses">"0" (这意味着当前亏损平仓超过盈利很多) 手数依据 "increase" 系数递增。如果 "Number_of_losses"<"0" (这意味着当前盈利平仓超过亏损很多) — 手数大小取自系数:



if (Number_of_losses> 0.0 )

ExtLot=InpLot* MathPow ( 2 ,increase);

else

ExtLot=InpLot;

测试结果 EURUSD M30, 自 2016.06.09 到 2016.12.04, 初始本金 - 3000: