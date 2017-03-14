私たちのファンページに参加してください
MACDCCI - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 1100
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者 — Hazem, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.
iCCI（商品チャネル指数、CCI）とiMACD（移動平均収束/発散、MACD）の2つの指標に基づいて動作します。OnTradeTransaction()
CCI指標とMACD指標には異なる測定スケールがあるため、変換比が導入されています。
値はここで整列されます。
{
//---
double cci=iCCIGet(back);
double macd=iMACDGet(MAIN_LINE,back)*macd_coefficient;
Comment("cci: ",DoubleToString(cci,2),"\n",
"macd: ",DoubleToString(macd,Digits()+1),"\n",
"buyLevel: ",buyLevel);
得られた値に関する明確な情報は、目での検査のためすぐにここに表示されます。
また、EAは（OnTradeTransaction() 関数で）不採算取引と収益性の高い取引（ "Number_of_losses"変数）の合計を実行するという興味深い考えが実装されています。決算が損失をともなった場合は"Number_of_losses" が"1"で増加し、利益をともなった場合には"Number_of_losses" が "1"で減少します。ポジションを開くときのロットは以下のように計算されます。"Number_of_losses">"0" の場合（これは現在、利益よりも損失をともなって決済されたポジションが多いことを意味します）ロットを "increase" 係数で増加します。"Number_of_losses"<"0" の場合（これは現在、損失よりも利益をともなって決済されたポジションが多いことを意味します）、ロットサイズが係数から取られます。
ExtLot=InpLot*MathPow(2,increase);
else
ExtLot=InpLot;
EURUSD、2016.06.09から2016.12.04までのM30、初期入金 - 3000：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17115
