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ExpHAWaves - эксперт для MetaTrader 5
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ExpHAWaves — советник для MetaTrader 5, работа которого основана на индикаторах Heiken Ashi и StepUpDown.
Извлеките и скопируйте 2 звуковых wav-файла в папку MetaTrader 5/Sounds, чтобы во время работы советника подавался предупреждающий сигнал при открытии/закрытии позиций.
Используйте советник на демо-счете или же на реальном, но руководствуйтесь здравым смыслом.
Он может быть полезным для коллег-трейдеров.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17112
Рекурсивный CCI
Индикатор рассчитывает CCI от CCI от CCI от CCI ... и так до "вложенного уровня" 25.CCI - экспериментально расширенный
CCI - еще более расширенная версия "эксперимента"
Awesome oscillator, расширенная версия
Awesome oscillator — расширенная версияSupport ressitance - Barry (extended)
Поддержка и сопротивление по Barry (расширенная версия).