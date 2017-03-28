CodeBaseKategorien
Expert Advisors

ExpHAWaves - Experte für den MetaTrader 5

Roberto Jacobs
Sound-Fx.zip (34.33 KB)
ExpHAWaves.mq5 (45.04 KB) ansehen
ExpHAWaves ist ein Expert Advisor für den MetaTrader 5 auf Basis des Heiken Ashi und StepUpDown-Indikators.

Extrahieren und kopieren Sie die beiden 2 wav-Dateien in den Ordner MetaTrader 5/Sounds, so dass der Expert Advisor z.B. beim Schließen/Öffnen seiner Positionen einen Ton erzeugt.

Verwenden Sie den ExpHAWaves Expert Advisor auf einem Demo-Konto, oder verwenden Sie ihn weise.

Kann anderen Händlern vielleicht helfen.

ExpHAWaves

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17112

