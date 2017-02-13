Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ExpHAWaves - expert para MetaTrader 5
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O ExpHAWaves trata-se de um Expert Advisor para MetaTrader 5, cujo trabalho é baseado nos indicadores Heiken Ashi e StepUpDown.
É preciso extrair e copiar os dois arquivos de áudio wav - na pasta MetaTrader 5/Sounds - para que durante o trabalho do Expert seja fornecido um aviso ao abrir/fechar posições.
Use o Expert na conta demo ou numa real, mas use o bom senso.
Pode ser útil para outros traders.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17112
