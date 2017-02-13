CodeBaseSeções
Experts

ExpHAWaves - expert para MetaTrader 5

Roberto Jacobs
Visualizações:
1115
Avaliação:
(22)
Publicado:
O ExpHAWaves trata-se de um Expert Advisor para MetaTrader 5, cujo trabalho é baseado nos indicadores Heiken Ashi e StepUpDown.

É preciso extrair e copiar os dois arquivos de áudio wav - na pasta MetaTrader 5/Sounds - para que durante o trabalho do Expert seja fornecido um aviso ao abrir/fechar posições.

Use o Expert na conta demo ou numa real, mas use o bom senso.

Pode ser útil para outros traders.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17112

